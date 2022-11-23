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Непрекращающийся дождь в Алматы: о ситуации рассказали городские власти

дождь, Алматы, ситуация в городе, акимат Фото: Zakon.kz
В акимате Алматы предоставили информацию о ситуации в городе на утро 23 ноября в связи с затяжным дождем, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в ночь с 22 на 23 ноября зафиксированы обильные осадки: в городе лил дождь, в горах выпал снег. На Шымбулаке толщина снежного покрова составляет местами до 20 сантиметров.

По данным городских властей, всего по городу задействовано 52 единицы техники, 27 мотопомп, 2390 штук мешкотары и 104 дорожных рабочих.

По линии ДЧС жалоб по подтоплениям не зафиксировано. Вместе с тем имелись факты переливов арычной сети на проблемных участках, особенно в районах ниже проспекта Райымбек батыра. По каждому факту принимались оперативные меры по отводу воды, проинформировали в акимате.

последствия дождя, Алматы, рабочие

Фото: пресс-служба акимата Алматы

последствия дождя, Алматы, рабочие

Фото: пресс-служба акимата Алматы

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Павел Покровский
Алматы
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