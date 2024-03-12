Жителей Алматы предупредили о проливных дождях в ближайшие дни

Акимат Алматы сделал заявление в связи с ожидающимися проливными дождями, сообщает Zakon.kz.

12-14 марта 2024 года в Алматы ожидается выпадение осадков в виде дождя временами с переходом в мокрый снег.

"В ночной и утренний периоды в предгорных районах города возможна гололедица. В этой связи просим автолюбителей снизить скорость при движении в горной части города в ночные и утренние часы", – говорится в сообщении акимата.

В городской администрации также добавили, что в целях предупреждения подтоплений и обеспечения беспрепятственного пропуска воды на проблемных участках в период выпадения осадков будет организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами и шанцевым инструментом. Заготовлено более 2 тыс. мешков с песком.

"В Управлении экологии и окружающей среды города Алматы отмечают, что основным фактором подтоплений в отдельных частях города является не закольцованность арычной сети, отсутствие соединений с водоотводными коллекторами, наличие участков с противоуклоном, препятствующих естественному стоку дождевых и талых вод", – отмечается в сообщении.

12 марта стало известно, что в Алматы запустили новые автобусы. Обновлены автобусы и увеличено количество подвижных единиц на маршрутах №16 и №50.