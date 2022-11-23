"Казахстан – следующая проблема после Украины": МИД высказался о скандальных словах на шоу Соловьева

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко прокомментировал высказывания российского эксперта о том, что "следующей проблемой России станет Казахстан", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса, заместитель главы МИДа отметил, что глава государства, руководство министерства и другие руководители, включая спикеров палат Парламента, уже не раз высказывались о подобных комментариях, заявлениях и различных "говорящих головах".

"Мы считаем, что они, во-первых, не отражают официальную позицию Российской Федерации. Во-вторых, наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и Россией. В-третьих, заслуживают соответствующей реакции со стороны властей России". Роман Василенко

Журналисты также поинтересовались, будет ли МИД вызывать посла России на разговор.

"На данный момент у меня такой информации нет. Нашу позицию я только что озвучил", – ответил Василенко.

Один из гостей российского ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" назвал Казахстан "следующей проблемой после Украины".