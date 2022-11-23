Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

"Казахстан – следующая проблема после Украины": МИД высказался о скандальных словах на шоу Соловьева

гость Фото: Instagram/vrsoloviev
Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко прокомментировал высказывания российского эксперта о том, что "следующей проблемой России станет Казахстан", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса, заместитель главы МИДа отметил, что глава государства, руководство министерства и другие руководители, включая спикеров палат Парламента, уже не раз высказывались о подобных комментариях, заявлениях и различных "говорящих головах".

"Мы считаем, что они, во-первых, не отражают официальную позицию Российской Федерации. Во-вторых, наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и Россией. В-третьих, заслуживают соответствующей реакции со стороны властей России".   Роман Василенко

Журналисты также поинтересовались, будет ли МИД вызывать посла России на разговор.

"На данный момент у меня такой информации нет. Нашу позицию я только что озвучил", – ответил Василенко.

Один из гостей российского ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" назвал Казахстан "следующей проблемой после Украины".

Эксперты уже комментировали антиказахстанские высказывания Владимира Соловьева и его гостей в ток-шоу на российском канале.

Читайте также

В МИД Казахстана прокомментировали видео пикапера Алекса Лесли

Названы сроки проведения парламентских выборов в Казахстане

Кто приедет на инаугурацию Касым-Жомарта Токаева

Тамила Языкова
Россия МИД РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах 21 ноября
Забор, улица, Бесагаш, Алматинская область, перекрытие, владелец
В селе под Алматы у улицы нашелся владелец, перегородивший жителям доступ к домам
Астрологи рассказали, каким будет здоровье в 2023 году у каждого знака зодиака
Астрологи рассказали, каким будет здоровье в 2023 году у каждого знака зодиака
Названы знаки зодиака, для представителей которых 2023 год будет неудачным
Знаки зодиака, для представителей которых 2023 год будет неудачным
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления