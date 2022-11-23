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20-я международная встреча по Сирии пройдет в Астане в первой половине 2023 года

Казахстан Астана Сирия переговоры Фото: Zakon.kz
Страны-гаранты переговорного процесса по Сирии (Астанинского процесса) Иран, Россия и Турция договорились провести следующую 20-ю встречу по Сирии в Астане в первой половине 2023 года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Итоговое заявление стран-гарантов Астанинского процесса по Сирии озвучил заместитель министра иностранных дел РК Адиль Турсунов.

"Страны-гаранты договорились провести 20-ю международную встречу по Сирии в Астане в первой половине 2023 года. Также они отметили закрепленную в итоговом заявлении трехстороннего саммита 19 июля 2022 года договоренность организовать следующую встречу на высшем уровне в Российской Федерации". Заместитель министра иностранных дел РК Адиль Турсунов

Также страны-гаранты выразили решимость продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях в целях противостояния сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран.

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