20-я международная встреча по Сирии пройдет в Астане в первой половине 2023 года

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Страны-гаранты переговорного процесса по Сирии (Астанинского процесса) Иран, Россия и Турция договорились провести следующую 20-ю встречу по Сирии в Астане в первой половине 2023 года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Итоговое заявление стран-гарантов Астанинского процесса по Сирии озвучил заместитель министра иностранных дел РК Адиль Турсунов. "Страны-гаранты договорились провести 20-ю международную встречу по Сирии в Астане в первой половине 2023 года. Также они отметили закрепленную в итоговом заявлении трехстороннего саммита 19 июля 2022 года договоренность организовать следующую встречу на высшем уровне в Российской Федерации". Заместитель министра иностранных дел РК Адиль Турсунов Также страны-гаранты выразили решимость продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях в целях противостояния сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран. Читайте также Судьбу 3,5 млрд долларов Афганистана обсуждают в Женеве Иран начинает обогащать уран до 60% – МАГАТЭ Большинство американцев не считают хорошей идеей возвращение Трампа в 2024 году

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