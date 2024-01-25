Новая международная встреча по Сирии пройдет в Астане во второй половине 2024 года

Вице-министр иностранных дел Алибек Бакаев на пресс-конференции 25 января озвучил итоговое совместное заявление стран-гарантов переговоров по ситуации в Сирии в рамках Астанинского процесс, передает Zakon.kz.

Как отмечается в итоговом совместном заявлении, которое озвучил вице-министр иностранных дел РК Алибек Бакаев, страны-гаранты переговорного процесса по Сирии – Россия, Турция и Иран рассмотрели развитие ситуации в мире и в регионе и подчеркнули ведущую роль Астанинского процесса в продвижении устойчивого урегулирования сирийского кризиса. Также они констатировали негативное влияние на обстановку в Сирийской Арабской Республике эскалации палестино-израильского конфликта. Подчеркнули важность предотвращения расширения зоны вооруженной конфронтации и втягивания в нее других государств региона.

"Страны-гаранты выразили искреннюю признательность казахстанским властям за проведение 21-й Международной встречи по Сирии в Астане. Выделили особую роль казахстанской стороны как страны-хозяйки мероприятий Международных встреч по Сирии, которая стояла у истоков Астанинского процесса и неизменно предоставляла свою территорию и гостеприимство для обеспечения успешного функционирования данного уникального многостороннего механизма. Отметили закрепленную в итоговом заявлении трехстороннего саммита 19 июля 2022 г. договоренность организовать встречу на высшем уровне в Российской Федерации. Договорились провести 22-ю Международную встречу по Сирии в Астане во второй половине 2024 года". Алибек Бакаев

Страны-гаранты также выразили решимость продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостояния сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран, включая трансграничные атаки и инфильтрацию. Осудили активность террористических группировок и связанных с ними структур, действующих под разными вывесками в различных частях Сирии, включая нападения на гражданские объекты, которые приводят к жертвам среди мирных жителей. Подчеркнули необходимость полного выполнения всех имеющихся договоренностей, касающихся севера Сирии.

На пленарном заседании 21-й международной встречи представители сторон подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации (ИЗД), обсудили ситуацию на северо-востоке САР и согласились, что достижение постоянной безопасности и стабильности в этом регионе возможно только на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности этой страны.

21 июня 2023 года в совместном заявлении по итогам 20-й международной встречи высокого уровня по Сирии страны-гаранты договорились проводить встречи в рамках Астанинского процесса не в Казахстане.



Однако 22 января 2024 года Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге сообщил, что переговоры по Сирии вновь пройдут в Астане.