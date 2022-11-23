О ситуации на "Казфосфате" рассказали в Управлении инспекции труда

В Управлении инспекции труда акимата Жамбылской области прокомментировали ситуацию на "Казфосфате", сообщает Zakon.kz.

23 ноября около 11:40 возникло недопонимание между работниками компании "Казфосфат". Начальник Управления по цифровой трансформации позволил себе грубые высказывания в адрес коллег.

Первый заместитель акима Жамбылской области Нуржан Календеров, заместитель акима области Канатбек Мадибек, заместитель прокурора области Нурбек Уласбекулы встретились с сотрудниками и провели разъяснительные беседы.

Начальник Управления по цифровой трансформации ТОО "Казфосфат" извинился перед коллегами. Как отметили в управлении, он освобожден от занимаемой должности.

Количество сотрудников, которые собрались на заводе, составило 200 человек.

"По данному факту была сформирована рабочая группа из 20 сотрудников-добровольцев. В состав группы вошли руководители цехов, представители профсоюзов, ведется работа по актуальным вопроса". Управление инспекции труда акимата Жамбылской области

В настоящее время ситуация на предприятии стабильная. Аким области держит ситуацию на личном контроле.