О ситуации на "Казфосфате" рассказали в Управлении инспекции труда
23 ноября около 11:40 возникло недопонимание между работниками компании "Казфосфат". Начальник Управления по цифровой трансформации позволил себе грубые высказывания в адрес коллег.
Первый заместитель акима Жамбылской области Нуржан Календеров, заместитель акима области Канатбек Мадибек, заместитель прокурора области Нурбек Уласбекулы встретились с сотрудниками и провели разъяснительные беседы.
Начальник Управления по цифровой трансформации ТОО "Казфосфат" извинился перед коллегами. Как отметили в управлении, он освобожден от занимаемой должности.
Количество сотрудников, которые собрались на заводе, составило 200 человек.
"По данному факту была сформирована рабочая группа из 20 сотрудников-добровольцев. В состав группы вошли руководители цехов, представители профсоюзов, ведется работа по актуальным вопроса". Управление инспекции труда акимата Жамбылской области
В настоящее время ситуация на предприятии стабильная. Аким области держит ситуацию на личном контроле.