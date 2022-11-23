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Эксперт оценил Астанинский формат по урегулированию ситуации в Сирии

Казахстан Астана Сирия Переговоры Фото: Zakon.kz
Участники 19-й встречи высокого уровня по урегулированию ситуации в Сирии отмечают, что Астанинский формат остается местом принятия успешных решений, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил спецпредставитель РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Москва придает Астанинскому формату переговоров очень большое значение.

"Астанинский формат – та площадка, которая действительно способна принимать решения и следить за их выполнением. На полях этого форума вчера и сегодня состоялось большое число очень подробных консультаций с турецкой, иранской делегациями и сирийскими сторонами в лице оппозиции и правительства. Также очень интересные встречи прошли с наблюдателями из Иордании, Ирака и Ливана. Отдельно мы провели расширенные консультации со Спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном". Александр Лаврентьев

Заместитель министра иностранных дел САР Мухаммед Айман Сусан также отметил, что Астанинский процесс внес большой вклад в сокращение террористического присутствия в Сирии.

"Можно было бы достигнуть еще больших успехов в мирном урегулировании, если бы сирийский режим соблюдал все резолюции и рекомендации Астанинского формата. Мы очень ценим взаимопонимание, которое было достигнуто в этом формате". Мухаммед Айман Сусан

По его словам, власти Сирийской Арабской Республики в сотрудничестве с Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран всеми силами стремятся поддерживать Астанинский формат в том, что служит реализации национальных интересов Сирии, укреплению стабильности в САР и мира и безопасности в регионе.

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