Аким района в ЗКО больше часа нецензурно бранил своих подчиненных

В СМИ появилась аудиозапись, где глава района Байтерек в ЗКО отборным матом и на повышенных тонах распекает своих подчиненных, сообщает Zakon.kz.

Совещание длилось 1 час 20 минут, за это время чиновник произнес слово "бл.дь" 71 раз, слово "на.уй" – 73 раза и еще более 20 матерных слов разного содержания.

Данная аудиозапись была сделана в марте текущего года. Сам аким района Байтерек Марат Токжанов объясняет свою несдержанность тем, что у него не было времени подбирать цензурные выражения, в тот момент над районом нависла угроза подтопления.

На совещании обсуждались вопросы противопаводковых работ, и чиновник раскритиковал своих коллег за то, что они вместо резиновых сапог ходят в туфлях, не могут найти 10 литров солярки для техники и не укладываются в сроки во время сдачи документации.

Аким Токжанов, объясняя ситуацию, утверждает, что лично осмотрел проблемные места и увидел, что проблемы не решаются. Это и стало поводом для того совещания.

"Я погорячился, использовал "грубые слова" (қатты сөздер – каз. яз.). Да, я понимаю, что по закону я не имел права так делать. Но в тот момент у меня не было времени на соблюдение этики. На первом месте стоял вопрос жителей – нужно было срочно предотвращать угрозу подтопления. После этого совещания ни один дом в районе не затопило. Честно вам признаюсь, в тот момент была большая угроза подтопления", – сказал Марат Токжанов.

Марат Токжанов также заметил, что подозревает одного из своих заместителей, но так и не назвал имен.

"Это те люди, которые сами ничего не делают, а только говорят. Кроме них кто мог записать? Человеку, который занят работой, нет времени записывать на диктофон. В тот момент они думали о себе, своих интересах, а не о проблеме, которую нужно было решать. Для меня первоначальной задачей было не допустить подтопления домов. Если бы это случилось – как бы я смотрел в глаза жителей? Если бы их дома затопило, что бы я им говорил? Я же не мог им сказать, что виновата природа", – говорит аким.

Он также попросил извинить его за несоблюдение норм служебной этики.

На том совещании никто из подчиненных не посмел возразить акиму в ответ на критику в нецензурных выражениях в свой адрес, только руководитель районного отдела образования Серик Сафиуллин попросил, чтобы аким перестал его материть.

В комментариях СМИ Серик Сафиуллин объяснил, что уже не помнит про это совещание, но добавил, что для чиновника неприемлемо использовать бранные слова в отношении с подчиненными.

Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан устанавливает стандарты служебной этики государственных служащих и направлен на укрепление доверия общества к государственным органам, формирование высокой культуры взаимоотношений на государственной службе и создание атмосферы добропорядочности, а также предупреждение случаев неэтичного поведения государственных служащих.

В п. 5 гл. 2 "Этические принципы государственной службы" отмечено, что служебная этика госслужащих основывается на принципах "вежливости – корректного и уважительного отношения к гражданам и коллегам".

Алмас Кусман