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Районный аким ругал подчиненных матом: проводится служебное расследование

Районный аким ругал подчиненных матом: проводится служебное расследование Фото: gov.kz
В Западно-Казахстанской области проводится служебное расследование в отношении акима района Байтерек Марата Токжанова. Он больше часа нецензурно бранил своих подчиненных, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время Марат Токжанов отсутствует на рабочем месте в связи с его временной нетрудоспособностью.

Как сообщил руководитель Агентства по делам госслужбы ЗКО Мурат Байсалов, назначено служебное расследование.

"Соответствующие меры будут приняты по результатам служебного расследования в рамках действующего законодательства и правил наложения дисциплинарного взыскания на государственных служащих, утвержденных указом президента от 29 декабря 2015 года № 152", – сказал он.

В СМИ появилась аудиозапись, где глава района Байтерек отборным матом и на повышенных тонах распекает своих подчиненных. Совещание длилось 1 час 20 минут, за это время чиновник произнес слово "бл.дь" 71 раз, слово "на.уй" – 73 раза и еще более 20 матерных слов разного содержания. Данная аудиозапись была сделана в марте текущего года.

Аким района объяснил свою несдержанность тем, что у него не было времени подбирать цензурные выражения, в тот момент над районом нависла угроза подтопления. На совещании обсуждались вопросы противопаводковых работ.

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