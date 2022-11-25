Может ли полиция штрафовать водителя за нарушение разметки, если она занесена снегом?

В северных и центральных областях Казахстана уже с начала ноября снежные бураны. Как следствие – часто занесенные дороги. Из-за этого водители на дорогах часто не по своей воле нарушают ПДД. Считается ли нарушением пересечение занесенной снегом дорожной разметки, выяснял Zakon.kz.

Из-за занесенных снегом дорог автолюбители могут выезжать на встречную полосу, разворачиваться в неположенных местах и заезжать за стоп-линию, сами того не зная. Начальник отдела дорожно-технической инспекции Управления административной полиции Караганды подполковник полиции Асет Сарсембаев рассказал, могут ли дорожные полицейские оштрафовать водителя за нарушение разметки, если ее не видно из-за снега, гололеда или грязи.

"Есть такое понятие, как зимний период времени года на дорогах. В правилах дорожного движения есть также такие понятия, как "заснеженная дорога", "наледь", существуют даже ледовые переправы, те, которые используются зимой. Что касается дорожной разметки. Допустим, на загородных дорогах разметка – сплошная линия, которую нельзя пересекать водителям на опасных участках, она дублируется дорожными знаками "Обгон запрещен". В городах перед перекрестками, допустим, стоп-линия также может быть занесена. Это природное явление. Не всегда дорожные службы могут быстро расчистить дороги. В этом случае стоп-линия может дублироваться дорожным знаком "Стоп", – объясняет Асет Сарсембаев.

В таких случаях, когда разметки не видно, но ее дублируют дорожные знаки, водители обязаны ориентироваться на знаки. Если же водители нарушают ПДД, даже несмотря на знаки, тогда патрульные имеют полное право их оштрафовать по статье "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы".

Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере 3 МРП.

"Если идет снегопад, грейдер выезжает, дорожно-коммунальные машины работают, но не всегда есть возможность расчистить дорожное полотно до летнего состояния. Разметку не видно. Если водитель не видит разметку, и она не дублируется знаками, то он может повернуть или совершить маневр. Даже если его инспектор остановит и скажет, что здесь сплошная линия, но ее не видно, нарушение все равно считается неправомочным. Водителя наказывать не будут, потому что фактически разметки не видно. Если же дорога расчищена до такого состояния, что разметку видно или была оттепель и середину дороги видно, тогда другое дело. Если это доказуемо и дорожная разметка четко различима и читается, тогда могут привлечь к ответственности. Практика у нас такая", – говорит подполковник полиции.

Асет Сарсембаев уточняет, что водитель, который ездит по определенной дороге каждый день и хорошо ее знает, даже если она заметена снегом, все-таки не должен нарушать ПДД. Ведь разметка и знаки ставятся для соблюдения безопасности на дорогах.

Согласно госстандарту, на участках дорог, где дорожная разметка, определяющая режим движения, трудно различима из-за снега, наледи или грязи, должны быть установлены соответствующие по значению дорожные знаки. Тогда у водителей не будет искушения нарушить правила, а у дорожных инспекторов их оштрафовать.

Ева Гоцкая