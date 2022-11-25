Топ-10 странных фобий человека

Все люди чего-то боятся, и это нормально. Но страх и фобия – разные вещи. Фобия – это постоянный страх, который не всегда можно логически объяснить. Есть вполне понятные страхи, к примеру, аэрофобия или аквафобия. Редакция Zakon.kz подготовила подборку самых странных фобий.

Эффект фобии на людей может пагубно повлиять на эмоциональное и ментальное здоровье. Это невротическое состояние, которое проявляется у людей в виде тревоги, а некоторые предметы и явления вызывают ужас. Бывает, что после психических травм у людей могут оставаться неприятные ассоциации с объектами, возвращающие их ситуации в прошлом.

Номофобия – страх отсутствия мобильного телефона. Пожалуй, это самая необычная фобия 21 века. Ей страдают люди, которые не могут смириться с мыслью, о невозможности связаться с кем-то по мобильному. По данным исследований, около 50% пользователей смартфонов чувствуют тревогу и паникуют, если не могут воспользоваться телефоном. Гаптофобия – люди, страдающие от этой фобии, боятся обычных прикосновений. Простые объятия или рукопожатия доставляют им дискомфорт. Хорофобия – панический страх танцев. Людей с такой фобией пугают не только страх ошибиться, но и сам факт танца. Если такой человек увидит танцующих, то ему станет не по себе, он захочет уйти и больше не видеть этого. Фелинофобия – боязнь кошек. У людей при встрече с этими существами могут появиться такие симптомы, как: головокружение, тошнота, сухость во рту, учащенное сердцебиение, неспособность говорить и даже начаться паника. Пеладофобия – боязнь лысых людей. Таких людей тревожит компания лысого человека. А еще они панически боятся, что у них начнут выпадать волосы, при этом у них может не быть никаких предпосылок к потере волос. Пеладофобией страдают и мужчины, и женщины. Хрометофобия – боязнь денег. Не нужно путать со страхом разбогатеть. Страдающие этим отклонением предпочитают использовать кредитные карты. Некоторые ученые полагают, что эта фобия происходит из расстройства, происходящего из страха микробов, которые могут быть на банкнотах. Аблютофобия, или страх мыться. Эта фобия подразумевает не просто страх перед водой, а именно опасение и чувство тревоги принятия ванны или душа. Иногда такие чувства переносятся в целом на ванные комнаты и санузлы. Овофобия – боязнь яиц. Как оказалось, такая фобия встречается у одного из ста жителей нашей планеты. Один лишь вид яиц вызывает у них отвращение. Брумотактиллофобия – страх перемешанной еды. Для людей, страдающих этим расстройством, процесс приема пищи – настоящая проблема. Для них важно, чтобы все ингредиенты в тарелке соблюдали дистанцию, и ни в коем случае не касались друг друга, а также не были перемешанными. Обычно такие люди предпочитают, есть из тарелок с несколькими отделениями. Эфебифобия, или страх перед подростками. Возможно, это забавно, но человек с такой фобией боится неожиданных действий со стороны тинейджеров и всегда избегает их компании.



В целом, важно понимать, что поставить точный диагноз и его причины, а также назначить эффективное лечение может только квалифицированный специалист.