#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
503.35
590.63
6.62
Советы

Почему возникают фобии и можно ли ими "заразиться": объясняют психиатры

фобия, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2026 17:50 Фото: freepik
Страх — нормальное чувство, но когда он выходит из-под контроля, это уже фобия. Психиатры объясняют, почему появляются навязчивые страхи, как они формируются и чем опасны для жизни человека, сообщает Zakon.kz.

Специалисты Психиатрической клинической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева рассказали, откуда берутся фобии и могут ли они передаваться от человека к человеку, пишет doctorpiter.ru.

По словам врачей, фобии могут формироваться по нескольким причинам.

Травматичный опыт

Один из самых распространенных механизмов – пережитая в прошлом сильная эмоция: страх, боль или беспомощность. Психика "привязывает" эти ощущения к определенному объекту или ситуации и в дальнейшем воспринимает их как угрозу, даже если реальной опасности нет.

Так, пережитый в детстве страх в замкнутом пространстве может привести к клаустрофобии, нападение собаки – к кинофобии, а эпизод с почти произошедшим утоплением – к гидрофобии. При столкновении с пугающим объектом человек может испытывать панику, учащенное сердцебиение, нехватку воздуха, тошноту.

Приобретенное поведение

Фобия может возникнуть и без личной травмы – через наблюдение. Если ребенок видит, как взрослые демонстрируют сильный страх или избегание чего-то, он способен перенять эту модель поведения. Со временем реакция закрепляется и становится автоматической.

Длительный стресс

Еще один фактор – состояние повышенной психологической уязвимости. Фобии нередко развиваются на фоне хронического стресса, эмоционального истощения, утраты или в подростковом возрасте.

Как объясняют специалисты, при снижении внутренних ресурсов психика ищет способы защититься от перегрузки, и страх может стать одной из таких форм защиты.

Почему фобии нельзя игнорировать

Хотя окружающим фобии могут казаться незначительными, для самого человека они часто становятся источником серьезных проблем. Среди возможных последствий – социальная изоляция, трудности в учебе и работе, развитие депрессии и других расстройств настроения. В тяжелых случаях люди пытаются справляться со страхами с помощью алкоголя или психоактивных веществ.

Врачи подчеркивают: если страх начинает ограничивать повседневную жизнь, с ним важно работать – самостоятельно он, как правило, не исчезает.

Отказ от подушки ради здоровья не имеет однозначных медицинских доказательств. Врачи сходятся во мнении: для большинства взрослых сон без подушки скорее вреден, чем полезен. Подробнее – по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Почему страх заразителен для человека
08:23, 26 октября 2025
Почему страх заразителен для человека
Астрологи назвали самые контролирующие знаки зодиака
08:55, 20 августа 2025
Астрологи назвали самые контролирующие знаки зодиака
Лже-психиатр 20 лет проработала в Национальной службе здравоохранения Великобритании
00:18, 07 июня 2025
Лже-психиатр 20 лет проработала в Национальной службе здравоохранения Великобритании
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: