Почему возникают фобии и можно ли ими "заразиться": объясняют психиатры

Страх — нормальное чувство, но когда он выходит из-под контроля, это уже фобия. Психиатры объясняют, почему появляются навязчивые страхи, как они формируются и чем опасны для жизни человека, сообщает Zakon.kz.

Специалисты Психиатрической клинической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева рассказали, откуда берутся фобии и могут ли они передаваться от человека к человеку, пишет doctorpiter.ru.

По словам врачей, фобии могут формироваться по нескольким причинам.

Травматичный опыт

Один из самых распространенных механизмов – пережитая в прошлом сильная эмоция: страх, боль или беспомощность. Психика "привязывает" эти ощущения к определенному объекту или ситуации и в дальнейшем воспринимает их как угрозу, даже если реальной опасности нет.

Так, пережитый в детстве страх в замкнутом пространстве может привести к клаустрофобии, нападение собаки – к кинофобии, а эпизод с почти произошедшим утоплением – к гидрофобии. При столкновении с пугающим объектом человек может испытывать панику, учащенное сердцебиение, нехватку воздуха, тошноту.

Приобретенное поведение

Фобия может возникнуть и без личной травмы – через наблюдение. Если ребенок видит, как взрослые демонстрируют сильный страх или избегание чего-то, он способен перенять эту модель поведения. Со временем реакция закрепляется и становится автоматической.

Длительный стресс

Еще один фактор – состояние повышенной психологической уязвимости. Фобии нередко развиваются на фоне хронического стресса, эмоционального истощения, утраты или в подростковом возрасте.

Как объясняют специалисты, при снижении внутренних ресурсов психика ищет способы защититься от перегрузки, и страх может стать одной из таких форм защиты.

Почему фобии нельзя игнорировать

Хотя окружающим фобии могут казаться незначительными, для самого человека они часто становятся источником серьезных проблем. Среди возможных последствий – социальная изоляция, трудности в учебе и работе, развитие депрессии и других расстройств настроения. В тяжелых случаях люди пытаются справляться со страхами с помощью алкоголя или психоактивных веществ.

Врачи подчеркивают: если страх начинает ограничивать повседневную жизнь, с ним важно работать – самостоятельно он, как правило, не исчезает.

