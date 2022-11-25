Некоторые ветераны ВОВ до сих пор стоят в очереди на жилье в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Депутат Сената Серик Шайдаров назвал парадоксом, что ветераны Великой Отечественной войны до сих пор находятся в очереди на получение жилья, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Об этом он рассказал на правительственном часе в Сенате.
"Сегодня в очереди на получение жилья до сих пор стоят 88 ветеранов Великой Отечественной войны. Многие из ветеранов уже приблизились к столетнему рубежу. И без принятия оперативных мер получение жилья для многих из них так и останется несбыточной мечтой".Депутат Сената Серик Шайдаров
При этом депутат отметил, что еще в 2015 году сообщалось, что все ветераны получили жилье.
По состоянию на 5 мая в Казахстане проживает 381 ветеран ВОВ.
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