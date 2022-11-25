Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Некоторые ветераны ВОВ до сих пор стоят в очереди на жилье в Казахстане

Некоторые ветераны ВОВ до сих пор стоят в очереди за жильем в Казахстане Фото: Zakon.kz
Депутат Сената Серик Шайдаров назвал парадоксом, что ветераны Великой Отечественной войны до сих пор находятся в очереди на получение жилья, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом он рассказал на правительственном часе в Сенате.

"Сегодня в очереди на получение жилья до сих пор стоят 88 ветеранов Великой Отечественной войны. Многие из ветеранов уже приблизились к столетнему рубежу. И без принятия оперативных мер получение жилья для многих из них так и останется несбыточной мечтой".Депутат Сената Серик Шайдаров

При этом депутат отметил, что еще в 2015 году сообщалось, что все ветераны получили жилье.

По состоянию на 5 мая в Казахстане проживает 381 ветеран ВОВ.

Читайте также

В Казахстане предложили субсидировать аренду жилья для неполных семей

Тамила Языкова
Сенат Парламента РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
легализация автомобилей
Казахстанцы смогут легализовать свои авто за 200 тысяч тенге
футболист
Криштиану Роналду установил исторический рекорд на ЧМ в Катаре
телеведущий
Соловьев ответил на критику МИДа Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления