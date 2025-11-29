#АЭС в Казахстане
События

Последний ветеран ВОВ из Шымкента ушел из жизни

Мураталы Толепбергенулы, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2025 10:10 Фото: газета Рабат
В Шымкенте ушел из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны, сообщает Zakon.kz.

Шымкент остался без ветеранов Великой Отечественной. Как стало известно, 27 ноября 2025 года скончался последний ветеран войны Мураталы Толепбергенулы, пишет Otyrar.

Солдат Второй мировой в мае 2025 года отметил в кругу семьи не только 80-летие Великой Победы, но и свой вековой юбилей.

На фронт Мураталы ушел в 1943 году в возрасте 18 лет. Он воевал в составе 339-го противотанкового артиллерийского подразделения радистом. Мураталы Толепбергенулы прошел боевой путь от Бреста, сражался в Украине, Польше, дошел до Германии. После победы он еще пять лет служил в оккупационных войсках.

За проявленное мужество и героизм был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы" и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

Ветерана похоронили со всеми воинскими почестями в Тюлькубасском районе, где он проживал в последнее время, пишет издание.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
