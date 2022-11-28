Что делать, если на заправке вам залили некачественное топливо

Алматинцы пожаловались на продажу разбавленного водой бензина в одной из точек крупной сети автозаправочных станций. Zakon.kz обратился за комментарием в местный Департамент Комитета технического регулирования и метрологии и узнал, как бороться с предпринимателями за свои права.

По словам руководителя ведомства Сауыкбека Капаева, злополучная вода в колонке могла оказаться тремя путями. Первый – неисправность бензохранилищ. Второй – поступление на заправку изначально некачественного топлива. Ну и последний – махинации работников.

Но вопросом "кто виноват?" уже озаботился профильный орган. Нам важнее разобраться в другом - что в этом случае делать автовладельцу?

Существует несколько способов, которыми может воспользоваться пострадавший потребитель:

1) Самостоятельно взять пробу топлива из своего бака и сдать ее на экспертизу в лабораторию, где смогут провести исследование нефтепродукта.

"В Алматы две крупные аккредитованные лаборатории - Oilsert International и на территории нефтебазы Sinooil. В обеих имеются соответствующие эксперты, оборудование, в аттестате аккредитации указаны все виды испытаний, которые они имеют право проводить". Сауыкбек Капаев

2) С протоколом испытаний отправиться в суд для возмещения трат, получения компенсации в связи с поломкой автомобиля.

3) Написать жалобу с приложением подтверждающих документов – чека, фото, видео, результатов экспертизы – в Департамент Комитета технического регулирования и метрологии (ДКТРМ). На основании жалобы данный орган привлечет провинившийся бизнес к административной ответственности.

4) Сразу обратиться в ДКТРМ. Параллельно можно "подключить" к разбирательствам Департамент по защите прав потребителей. К слову, если на компанию поступила жалоба и выявились реальные несоответствия, она будет автоматически включена в плановую проверку следующего полугодия, причем исследованиям подвергнется весь комплекс, а не одна проштрафившаяся точка.

Какие еще вопросы находятся в ведении ДКТРМ

"Мы являемся структурным подразделением Комитета технического регулирования и метрологии. В черте Алматы мы осуществляем политику в области технического регулирования - за исключением сферы пищевой продукции - метрологии, оценки соответствия. Если вас "обдурили", недовесили продукта, недолили топлива – этим тоже мы занимаемся. Например, недавно получили жалобу пенсионерки: она заплатила за 500 г творога, а дома взвесила его – оказалось 430 г. На основании ее жалобы мы устроили проверку. Это был субъект крупного предпринимательства, имеет ряд магазинов по всему городу. Выявили факт использования весов, на которые нет документов. Не была пройдена ежегодная проверка, показания прибора исказились. Чтобы прибор работал точно, нужно проходить ежегодную проверку, получать сертификат. Таких документов не было. Мы наложили запрет на применение этого средства измерения. Предписание дали на устранение", - рассказал глава департамента.

По его словам, под ответственность ведомства подпадают оборудование, автотранспорт, запчасти, нефтепродукты, стройматериалы, а также контроль за оборотом ювелирных изделий.

Механизмы

В арсенале департамента на сегодняшний день имеется три механизма воздействия: профилактический контроль без посещения, с посещением и крайняя мера – запрет на реализацию продукции.

В первом случае осуществляется проверка документов через Единую информационную систему.

"Если выявлены факты несоответствия, субъекту выдается рекомендация по исправлению ситуации. В течение 10 дней с момента получения рекомендации субъект должен принять соответствующие меры, связаться с нами. Бывают случаи, когда люди не реагируют на требования государственных органов. Тогда мы автоматически, согласно предусмотренной законом норме, осуществляем второй вид контроля – профилактический контроль с посещением субъекта. Выдаем предписание и определяем срок, в течение которого он должен устранить проблему. Если у продукции нет маркировки, нет описания на казахском языке, это тоже нарушение. Мы опять-таки выписываем предписание на устранение недостатков. Если он смог устранить, заполучить необходимые документы в указанный срок - к нему претензий нет. Без административных мер, штрафов – путем предупреждения. Это профилактика. В случае если это неустранимые недостатки, мы принимаем решение, подаем документы в административный суд, изымаем продукцию у владельца. Потом подаем документы на уничтожение этой продукции".

В ДКТРМ отметили, что не сидят сложа руки в ожидании сигнала горожан. Во-первых, на постоянной основе осуществляется мониторинг соцсетей и СМИ, указанные в них факты нарушений сразу проверяются. Во-вторых, информационные системы позволяют удаленно отследить наличие у предпринимателя необходимых для ведения деятельности документов и убедиться в их подлинности. Если бумаги в реестре нет или она подделана, материалы передаются в уполномоченные органы.

То есть потребитель, размещая в социальных сетях информацию о своей проблеме, также может привлечь внимание сотрудников ДКТРМ и добиться проверки того или иного бизнеса.