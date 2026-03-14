Советы

Проснулись среди ночи и не можете уснуть: врач назвала 6 способов вернуть сон

бессонница, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 09:41 Фото: freepik
Многие люди просыпаются среди ночи и долго не могут снова уснуть. Специалисты объясняют, почему это происходит и какие простые способы помогают быстрее вернуть сон, сообщает Zakon.kz.

Ночные пробуждения, после которых сложно снова заснуть, знакомы многим. Человек может без труда уснуть вечером, но просыпается среди ночи с ощущением тревоги или внутреннего напряжения. Почему это происходит и что может помочь снова уснуть, объяснила порталу "Доктор Питер" невролог Екатерина Демьяновская.

По словам специалиста, сон – это сложный физиологический процесс, который регулируется нервной системой, гормонами и циркадными ритмами. Если баланс между процессами возбуждения и торможения нарушается, сон становится поверхностным и прерывистым.

Такое состояние называют интрасомнической бессонницей – это расстройство сна, при котором человек просыпается ночью и долго не может заснуть. Иногда пробуждения связаны с тревогой, стрессом или депрессивными состояниями.

Кратковременные пробуждения считаются нормой, если суммарно они занимают не более получаса за ночь при восьмичасовом сне. Однако при стрессах, тревожных расстройствах и некоторых заболеваниях периоды ночного бодрствования могут затягиваться.

Важную роль играют и гормоны. Под утро в организме естественно повышается уровень кортизола. Если циркадные ритмы нарушены, этот процесс может начаться раньше и сопровождаться ощущением активности, учащенным сердцебиением и внутренним напряжением.

Иногда ночные пробуждения связаны с колебаниями уровня глюкозы в крови, инсулинорезистентностью или нарушениями работы щитовидной железы.

Врач отмечает, что часто ситуацию усугубляют попытки "насильно" уснуть. Подсчет оставшихся часов сна и тревожные мысли лишь усиливают возбуждение нервной системы.

Если ночные пробуждения становятся частыми, сопровождаются тревогой и приводят к чувству усталости по утрам, стоит обратиться к врачу.

Специалисты также советуют несколько простых способов, которые могут помочь быстрее снова уснуть:

  • создать полную темноту, например, надеть маску для сна;
  • сделать несколько медленных и глубоких вдохов и выдохов;
  • поочередно напрягать и расслаблять группы мышц;
  • представить спокойный пейзаж, например, море или лес;
  • переключать внимание на ощущения в теле;
  • почитать бумажную книгу вместо использования гаджетов.

Эти советы легко применять дома, они подходят большинству взрослых, обеспечивая комфортный сон даже после внезапного пробуждения среди ночи.

Ранее врач рассказала о том, почему нельзя наедаться перед сном.

Читайте также
Как уснуть после внезапного пробуждения среди ночи
04:57, 25 июля 2023
Как уснуть после внезапного пробуждения среди ночи
Короткий дневной сон может сохранить здоровье мозга – исследование
15:40, 20 июня 2023
Короткий дневной сон может сохранить здоровье мозга – исследование
Зоопсихолог рассказала, почему ночью кошки не дают хозяевам спать
04:59, 10 октября 2024
Зоопсихолог рассказала, почему ночью кошки не дают хозяевам спать
Читайте также
Казахский боксёр пережил нокдаун и "лишил" туркменского бойца "золота" на Futures Cup
15:53, Сегодня
Казахский боксёр пережил нокдаун и "лишил" туркменского бойца "золота" на Futures Cup
Елена Рыбакина встала в один ряд с Новаком Джоковичем
15:07, Сегодня
Елена Рыбакина встала в один ряд с Новаком Джоковичем
Фрэнсис Нганну предрёк нокаут в бою с Джоном Джонсом
14:20, Сегодня
Фрэнсис Нганну предрёк нокаут в бою с Джоном Джонсом
Экс-звезда UFC поставит дом на поражение Хамзата Чимаева
13:22, Сегодня
Экс-звезда UFC поставит дом на поражение Хамзата Чимаева
