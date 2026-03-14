Проснулись среди ночи и не можете уснуть: врач назвала 6 способов вернуть сон
Ночные пробуждения, после которых сложно снова заснуть, знакомы многим. Человек может без труда уснуть вечером, но просыпается среди ночи с ощущением тревоги или внутреннего напряжения. Почему это происходит и что может помочь снова уснуть, объяснила порталу "Доктор Питер" невролог Екатерина Демьяновская.
По словам специалиста, сон – это сложный физиологический процесс, который регулируется нервной системой, гормонами и циркадными ритмами. Если баланс между процессами возбуждения и торможения нарушается, сон становится поверхностным и прерывистым.
Такое состояние называют интрасомнической бессонницей – это расстройство сна, при котором человек просыпается ночью и долго не может заснуть. Иногда пробуждения связаны с тревогой, стрессом или депрессивными состояниями.
Кратковременные пробуждения считаются нормой, если суммарно они занимают не более получаса за ночь при восьмичасовом сне. Однако при стрессах, тревожных расстройствах и некоторых заболеваниях периоды ночного бодрствования могут затягиваться.
Важную роль играют и гормоны. Под утро в организме естественно повышается уровень кортизола. Если циркадные ритмы нарушены, этот процесс может начаться раньше и сопровождаться ощущением активности, учащенным сердцебиением и внутренним напряжением.
Иногда ночные пробуждения связаны с колебаниями уровня глюкозы в крови, инсулинорезистентностью или нарушениями работы щитовидной железы.
Врач отмечает, что часто ситуацию усугубляют попытки "насильно" уснуть. Подсчет оставшихся часов сна и тревожные мысли лишь усиливают возбуждение нервной системы.
Если ночные пробуждения становятся частыми, сопровождаются тревогой и приводят к чувству усталости по утрам, стоит обратиться к врачу.
Специалисты также советуют несколько простых способов, которые могут помочь быстрее снова уснуть:
- создать полную темноту, например, надеть маску для сна;
- сделать несколько медленных и глубоких вдохов и выдохов;
- поочередно напрягать и расслаблять группы мышц;
- представить спокойный пейзаж, например, море или лес;
- переключать внимание на ощущения в теле;
- почитать бумажную книгу вместо использования гаджетов.
Эти советы легко применять дома, они подходят большинству взрослых, обеспечивая комфортный сон даже после внезапного пробуждения среди ночи.
