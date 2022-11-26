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НАСА выводит космический корабль Orion на дальнюю ретроградную орбиту Луны

НАСА выводит космический корабль Orion на дальнюю ретроградную орбиту Луны Фото: pixabay
Полет космического корабля Orion, запущенного к Луне продолжается. В пятницу он совершил маневр с целью выхода на дальнюю ретроградную орбиту, сообщает Zakon.kz

Как сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), запущены двигатели с помощью команд с Земли. Корабль должен совершить половину витка по орбите спутника, которая на пике будет превышать 64 тыс. км.

До возвращения на Землю кораблю предстоит сделать виток на высокой скорости по низкой лунной орбите. 21 ноября он сблизился с Луной на расстояние примерно 128 км. 11 декабря ожидается приводнение Orion в Тихом океане.

В субботу, 26 ноября, космический корабль «Орион» побьет рекорд по дальности полета космического корабля, предназначенного для доставки людей в космос и безопасного возвращения их на Землю. Это расстояние в настоящее время удерживается космическим кораблем «Аполлон-13» на расстоянии 248 655 миль (400 171 км) от Земли. Orion был специально разработан для полетов людей в космос дальше, чем когда-либо прежде.

Корабль был запущен 16 ноября с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида при помощи сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS).

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