Токаев подпишет указ о выборах депутатов Сената 26 ноября
Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подпишет 26 ноября указ о назначении выборов депутатов Сената Парламента, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Об этом глава государства заявил на инаугурации.
"Мы продолжим планомерный процесс политической модернизации. Сегодня я также подпишу указ "О назначении выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан". Таким образом, очередные выборы депутатов верхней палаты станут продолжением практической реализации конституционной реформы". Касым-Жомарт Токаев
Президент отметил, что по их итогам на основе принципов конкуренции и открытости обновится часть депутатского корпуса Сената.
"Кроме того, сегодня мною в качестве очередного шага по реализации конституционной реформы будет подписан указ "О некоторых вопросах Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан". Следующим этапом станет ее полноценная трансформация", – добавил Касым-Жомарт Токаев.
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