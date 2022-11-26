Токаев подпишет указ о выборах депутатов Сената 26 ноября

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подпишет 26 ноября указ о назначении выборов депутатов Сената Парламента, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом глава государства заявил на инаугурации.

"Мы продолжим планомерный процесс политической модернизации. Сегодня я также подпишу указ "О назначении выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан". Таким образом, очередные выборы депутатов верхней палаты станут продолжением практической реализации конституционной реформы". Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что по их итогам на основе принципов конкуренции и открытости обновится часть депутатского корпуса Сената.

"Кроме того, сегодня мною в качестве очередного шага по реализации конституционной реформы будет подписан указ "О некоторых вопросах Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан". Следующим этапом станет ее полноценная трансформация", – добавил Касым-Жомарт Токаев.