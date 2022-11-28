Задержан подозреваемый в убийстве сына ректора КазНУ во время январских беспорядков

Задержан подозреваемый в убийстве сына ректора КазНУ им. аль-Фараби Жансеита Туймебаева – Елнара – во время беспорядков, произошедших в январе текущего года, сообщает Zakon.kz.

Информацию 28 ноября 2022 года подтвердили в Генпрокуратуре.

"Подозреваемый в убийстве сына ректора КазНУ им. аль-Фараби Жансеита Туймебаева задержан и находится под стражей". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

В ведомстве уточнили, что подозреваемого задержали 21 октября 2022 года.

11 января 2022 года стало известно, что в Алматы во время беспорядков погиб сын ректора КазНУ им. аль-Фараби Жансеита Туймебаева – Елнар. Он вечером 6 января около 18:35 до начала комендантского часа на автомашине возвращался домой – двигался вверх по ул. Назарбаева, не доезжая ул. Сатпаева, остановился на перекрестке, и в это время его машина внезапно была обстреляна неустановленными лицами. От полученных ран Елнар скончался на месте.