Президент НОК РК принял участие в работе комиссии Международного Олимпийского комитета

24 ноября 2022 года в штаб-квартире МОК в Лозанне состоялось рабочее заседание комиссии Международного Олимпийского комитета (МОК/IOC) Олимпизм 365 (Olympism 365).

В состав вновь назначенной комиссии вошли члены МОК, известные функционеры олимпийского движения, такие как наследный принц Иордании Фейзал Аль Хуссейн, президент Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коэ, президент НОК Катара шейх Джоан бин Хамад бин Халифа Аль Тани, а также другие активные деятели спорта и именитые олимпийцы.

Президент НОК Казахстана Тимур Кулибаев является членом комиссии МОК Олимпизм 365 с 2022 года, которая ранее именовалась комиссией по связям с общественностью и социальному развитию через спорт (с 2019 года).

В результате пересмотра составов комиссий и их направлений деятельности в сентябре 2022 года президент МОК Томас Бах расширил и увеличил полномочия комиссии.

Стратегическим документом, определяющим работу комиссии, является "Олимпийская повестка 2020+5". Комиссия вырабатывает решения и механизмы их реализации для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН (UN Sustainable Development Goals).

Фото: пресс-служба НОК РК

Обозначая направление деятельности комиссии, Томас Бах отметил, что "спорт имеет большое социальное значение, поскольку является связующим звеном между сообществами".

"Наш долг – обеспечить, чтобы правительства и все международное сообщество продолжали инвестировать в спорт и его незаменимые ценности. С принятием Olympism 365 мы создадим и укрепим партнерские отношения, которые позволят нам вместе вносить дальнейший вклад в построение лучшего мира с помощью спорта".Томас Бах

На повестке дня рабочего заседания комиссии обсуждались такие вопросы, как улучшение доступа к спорту; создание безопасной и инклюзивной платформы для занятий спортом; обеспечение возможностей для получения максимальной выгоды для общества от спорта, а также укрепление локальной и глобальной коммуникаций.

В течение следующих четырех лет комиссия Олимпизм 365 создаст восемь пересекающихся портфелей, задействующих более 45 стратегических партнеров и более 200 партнеров между собой.

К реализации каждого портфеля будут приглашены спортсмены, неправительственные организации, молодые лидеры, государственные ведомства, ООН и агентства по развитию, другие заинтересованные стороны олимпийского движения.

Напомним, комиссии МОК назначаются президентом МОК Томасом Бахом и являются рабочими органами МОК, которые координируют МОК в его деятельности, разрабатывают стратегии, вносят предложения исполнительному комитету МОК и рабочим сессиям МОК для принятия решений.