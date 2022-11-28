Почти 97% казахстанских школ имеют доступ к интернету

По данным Бюро национальной политики, в Казахстане по итогам 2021 года 96,7% школ обеспечены доступом к интернету со скоростью 4 мбит/с и выше, сообщает Zakon.kz.

В то же время все школы страны оснащены базовыми источниками питьевой воды и раздельными минимально оборудованными туалетами (на улице и внутри школы).

При этом теплые уборные есть только в 78,4% школ и 1% школ все еще имеют только надворные туалеты.

Как отмечают статистики, современным оборудованием и модифицированными учебными кабинетами оснащены почти 2/3, или 67,1% от общего числа школ.

Всего в Казахстане количество общеобразовательных школ в 2021-2022 учебном году составило 7550 единиц, из которых 69,6% школ находятся в сельской местности.