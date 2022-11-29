Маск возмущен отказом Apple размещать рекламу в Twitter

Илон Маск заявил, что корпорация Apple прекратила публиковать рекламу в приобретенной им Twitter, сообщает Zakon.kz

Маск написал в своем аккаунте, что Apple также пригрозила убрать Twitter из своего App Store, но не сказала почему.

"Apple практически перестала давать рекламу в Twitter. Они ненавидят свободу слова в Америке?" Илон Маск

Ранее СМИ сообщали, что крупные рекламодатели откажутся от рекламы в Twitter из-за действий Маска.

Кроме того сообщалось, что Маск намерен увеличить число пользователей Twitter до миллиарда за год.