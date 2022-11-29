Казахстан не собирается снижать тарифы на перевозку российского зерна

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин заявил 29 ноября, что при рассмотрении вопроса тарифов на перевозку российского зерна Казахстан будет исходить из прагматичных соображений, передает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал Серик Жумангарин в кулуарах заседания правительства, снижать цены на перевозку зерна по территории страны не будут.

"Никто не собирается снижать, пока нет никаких конкретных предложений по перевозке товаров, о каких количествах идет речь. У нас не хватает подвижного, перевозочного составов, есть узкие места в инфраструктуре. Вы знаете, что мы собираемся строить еще один переход, дорогу Бахты – Аягоз". Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин

Он отметил, что на межрегиональном форуме Казахстана и России обсуждались вопросы барьеров, которые возникают при транспортировке грузов, но вопросов, связанных со снижением тарифов, не возникало.

"Мы разговаривали тет-а-тет в принципе об этих вещах. Я сказал, что прежде всего мы будем исходить из прагматических соображений, и думать о долгосрочных интересах страны. Об этом сказал глава государства в своем послании, и это абсолютно справедливые слова". Серик Жумангарин

15 ноября 2022 года Россия попросила Казахстан снизить цены на перевозку зерна по территории страны.

22 ноября вице-премьер Серик Жумангарин сообщил, что 28 ноября в Оренбурге стороны должны были провести переговоры о тарифах на перевозку зерна.