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Казахстан и Россия проведут переговоры о тарифах на перевозку зерна

Казахстан и Россия проведут переговоры о тарифах на перевозку зерна Фото: unsplash
Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин в кулуарах правительства высказался о снижении стоимости перевозок российского зерна через территорию Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопросы журналистов, глава Минторговли подчеркнул, что у Казахстана и России партнерские отношения, поэтому стороны не могут требовать друг от друга чего-либо.

Он заявил, что 28 ноября в Оренбурге пройдет форум, который будут вести два президента, там и рассмотрят вопрос транзита зерна.

"Российская сторона попросила о переговорах. Но здесь необходимо баланс интересов находить. Если нам это будет невыгодно, естественно, мы не будем этого делать. Это должна и наша железная дорога сказать, потому что она тоже хозяйствующий субъект, на транзите зарабатывает. Вопрос так не стоит, и мы не говорим, что снижаем и все". Министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин

Министр добавил, что тариф на перевозку зерна не менялся на протяжении многих лет, а транзит российского зерна через Казахстан, наоборот, увеличился.

15 ноября 2022 года Россия попросила Казахстан снизить цены на перевозку зерна по территории страны.

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