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В Москве нашли мертвой участницу "Мисс Казахстан – 2000"

В Москве найдена мертвой "Мисс Казахстан-2000" Фото: скриншот видео
В Москве найдена мертвой участница "Мисс Казахстан – 2000" Наталия Семаго, сообщает Zakon.kz.

По информации telegram-канала 112, 28 ноября сын обнаружил Наталью без сознания в квартире. Мальчик позвал соседей на помощь, которые и вызвали скорую. Но спасти женщину не удалось, она скончалась до приезда медиков.

Как сообщает издание, видимых признаков насильственной смерти нет. Точная причина будет установлена после судмедэкспертизы.

Наталия Семаго родилась 3 декабря 1984 года в Павлодаре, окончила музыкальную и математическую школу, а также ВГИК (мастерская Мирзоева и Соловьёва).

В 2000 году участвовала в "Мисс Казахстан".

Наталия Семаго работала в Театре Луны, также сыграла главную роль в комедии "Лига обманутых женщин".

Актрисе было 37 лет.

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Анастасия Стативкина
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