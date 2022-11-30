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Французская компания инвестирует 50 млн евро в сервис центры по обслуживанию электровозов в РК

Французская компания инвестирует 50 млн евро в сервис центры по обслуживанию электровозов в РК Фото: akorda.kz
Между Правительством РК и компанией Alstom сегодня было подписано соглашение о реализации проектов по производству, сервисному обслуживанию электровозов и оборудования для подвижного состава и инфраструктуры железнодорожного транспорта , сообщает Zakon.kz

Как сообщает telegram-канал "Борт№1" компания Alstom инвестирует в будущее производство 50 млн евро и планирует создать сервисные центры в городах Астана, Алматы, а также Жамбылской и Туркестанской областях.

Французская компания инвестирует 50 млн евро в сервис центры по обслуживанию электровозов в РК

Фото: akorda.kz

Как сообщил Президенту РК Касыму-Жомарту Токаеву председатель совета директоров, главный исполнительный директор Alstom Анри Пупар-Лафарж в ходе встречи в Париже при реализации этих проектов компания подготовит более 1000 местных специалистов.

Ранее сообщалось, что глава государства находится с рабочим визитом во Франции, где проводит встречи с руководителями крупных французских предприятий.

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