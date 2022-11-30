Французская компания инвестирует 50 млн евро в сервис центры по обслуживанию электровозов в РК
Фото: akorda.kz
Между Правительством РК и компанией Alstom сегодня было подписано соглашение о реализации проектов по производству, сервисному обслуживанию электровозов и оборудования для подвижного состава и инфраструктуры железнодорожного транспорта , сообщает Zakon.kz
Как сообщает telegram-канал "Борт№1" компания Alstom инвестирует в будущее производство 50 млн евро и планирует создать сервисные центры в городах Астана, Алматы, а также Жамбылской и Туркестанской областях.
Фото: akorda.kz
Ранее сообщалось, что глава государства находится с рабочим визитом во Франции, где проводит встречи с руководителями крупных французских предприятий.
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