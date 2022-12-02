Синоптики рассказали, какой будет погода в субботу

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 3 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", под влиянием атмосферных фронтальных разделов на востоке, в центре, на северо-западе и в горных районах Алматинской области сохраняются снег, метель. На остальной территории страны погода преимущественно без осадков.

"На западе, в горных районах юга, юго-востока страны – туман. На западе, северо-западе, севере, в горных районах юга и юго-востока республики ожидается усиление ветра". РГП "Казгидромет"

В Астане – переменная облачность, временами небольшой снег, низовая метель. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -22...-24°С, днем -17...-19°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9°С, днем -2...-4°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха -7...-9°С, днем -1...+1°С.