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В Шымкенте учитель проткнула ручкой руку пятиклассника

В Шымкенте учитель проткнула ручкой руку пятиклассника Фото: OTYRAR
В шымкентсткой школе №69 разозлившийся учитель воткнула шариковую ручку в руку 10-летнему ребенку, сообщает Zakon.kz.

По информации OTYRAR, Гульмиру апай очень разозлило несоблюдение школьной формы и она сделала больно своему ученику на глазах у всего класса.

Ребенок пришел домой с синяком и кровью на рукаве.

От обиды и резкой боли Жолбарыс скрутился и лег на парту, побоявшись даже что-либо сказать в ответ. А причина столь агрессивного поведения классного руководителя, по словам мамы мальчика, в том, что на занятия ребенок пришел в синих джинсах. Хотя с наступлением холодов заведующая школы сама разрешила одевать детей теплее, с одной оговоркой, чтобы брюки или джинсы были схожего со школьной формой цвета.

Инцидент произошел 30 ноября. Как стало известно, директор школы №69 в отпуске по состоянию здоровья. О ситуации уже знают в Управлении образования Шымкента, ведутся переговоры с матерью пострадавшего и заведующей, ситуация на контроле. Пока от официальных комментариев в ведомстве воздержались.

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