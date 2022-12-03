В Шымкенте учитель проткнула ручкой руку пятиклассника

В шымкентсткой школе №69 разозлившийся учитель воткнула шариковую ручку в руку 10-летнему ребенку, сообщает Zakon.kz.

По информации OTYRAR, Гульмиру апай очень разозлило несоблюдение школьной формы и она сделала больно своему ученику на глазах у всего класса.

Ребенок пришел домой с синяком и кровью на рукаве.

От обиды и резкой боли Жолбарыс скрутился и лег на парту, побоявшись даже что-либо сказать в ответ. А причина столь агрессивного поведения классного руководителя, по словам мамы мальчика, в том, что на занятия ребенок пришел в синих джинсах. Хотя с наступлением холодов заведующая школы сама разрешила одевать детей теплее, с одной оговоркой, чтобы брюки или джинсы были схожего со школьной формой цвета.

Инцидент произошел 30 ноября. Как стало известно, директор школы №69 в отпуске по состоянию здоровья. О ситуации уже знают в Управлении образования Шымкента, ведутся переговоры с матерью пострадавшего и заведующей, ситуация на контроле. Пока от официальных комментариев в ведомстве воздержались.