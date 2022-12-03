В области Абай пожилая пара с 3-летним ребенком насмерть замерзли на улице
Фото: pixabay
В городе Шар Жарминского района произошла трагедия: бабушка с дедушкой и их трехлетний внук замерзли прямо на улице, сообщает Zakon.kz.
По информации telegram-канала ABAI NEWS, ребенка бабушке и дедушке оставили молодые родители. Взрослые и с ними их внук пошли в гости. В какой-то момент женщина вышла на улицу, где уже разыгрался мороз, за ней ее муж и маленький внук.
Как выяснилось, все замерзли по очереди, ребенок кричал, замерзая на улице, но его тоже не удалось спасти.
В районном отделе полиции Жарминского района нам подтвердили данный факт. Как сообщается, позавчера прошли похороны семьи.
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