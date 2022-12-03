Астрологи рассказали, какие знаки зодиака обретут любовь в новом году

Представители четырех знаков зодиака встретят свою половину в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

По информации mosaica.ru, готовиться к кардинальным изменениям в личной жизни следует Овнам. Судьбоносная встреча может произойти в любой момент, поэтому представителям знака стоит быть открытыми для знакомств и общения, чтобы не упустить свое счастье.

Львы всегда словно магнитом притягивают к себе внимание окружающих, а в наступившем году им точно не стоит опасаться перемен в жизни и новых знакомств: возможно, их будущая пара только и ждет повода, чтобы решиться перейти из разряда знакомых к более тесному общению.

Скорпионам придется подождать до лета: шанс наладить личную жизнь и обрести счастье придет к ним вместе с летним теплом. Может быть, кто-то из близких возьмет на себя роль сводника и познакомит Скорпионов с кем-то приятным и искренним. Перед таким человеком у представителей знака не будет ни единого шанса остаться равнодушным.

Водолей сможет познакомиться со своей второй половинкой лишь в том случае, если будет больше времени проводить в компаниях и оставит свое затворничество. Перед харизмой и потрясающим чувством юмора представителей этого знака никто не сможет устоять.