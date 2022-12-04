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На космодром "Байконур" доставлена ракета-носитель "Протон-М"

На космодром Байконур доставлена ракета-носитель "Протон-М" Фото: t.me/roscosmos_gk
Железнодорожный состав c ракетой-носителем "Протон-М" прибыл с Московского ракетно-космического завода Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева на космодром "Байконур", сообщает Zakon.kz.

По информации Роскосмоса, блоки ракеты-носителя транспортированы на технический комплекс космодрома.

Вскоре в монтажно-испытательном корпусе планируется начать подготовку «Протона-М» к пусковой кампании.

На космодром Байконур доставлена ракета-носитель

Фото: t.me/roscosmos_gk

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