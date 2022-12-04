Конькобежка Надежда Морозова выиграла "золото" на турнире в Квебеке
Фото: spots.kz
Казахстанская конькобежка Надежда Морозова завоевала золотую медаль на турнире четырех континентов в Квебеке (Канада), сообщает Zakon.kz.
По данным Sports.kz, спортсменка выиграла "золото" в забеге на дистанции 1500 метров, показав время 1:56.378.
Серебряным призером стала еще одна казахстанка, Екатерина Айдова, пробежав дистанцию за 1:57.528.
Бронзовую медаль выиграла канадская конькобежка Алисон Демаре (1:58.260).
Всего в забеге приняли участие четырнадцать спортсменок.
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