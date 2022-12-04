Конькобежка Надежда Морозова выиграла "золото" на турнире в Квебеке

Казахстанская конькобежка Надежда Морозова завоевала золотую медаль на турнире четырех континентов в Квебеке (Канада), сообщает Zakon.kz.

По данным Sports.kz, спортсменка выиграла "золото" в забеге на дистанции 1500 метров, показав время 1:56.378.

Серебряным призером стала еще одна казахстанка, Екатерина Айдова, пробежав дистанцию за 1:57.528.

Бронзовую медаль выиграла канадская конькобежка Алисон Демаре (1:58.260).

Всего в забеге приняли участие четырнадцать спортсменок.