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До 35 градусов мороза ожидается в двух областях Казахстана

До 35 градусов мороза ожидается в двух областях Казахстана Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 6-8 декабря 2022 года. Морозы сохранятся на большей части страны, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", большая часть республики в ближайшие трое суток будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем ожидается ясная, морозная, преимущественно без осадков погода.

Лишь на юге, юго-востоке страны, под влиянием атмосферных фронтов, ожидается снег, туман, на юге — гололед. РГП "Казгидромет"

Резких изменений в температурном фоне не ожидается. Ночью 6 декабря в Карагандинской, 7-8 декабря в Восточно-Казахстанской областях прогнозируются морозы до 35 градусов.

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