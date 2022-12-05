До 35 градусов мороза ожидается в двух областях Казахстана

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 6-8 декабря 2022 года. Морозы сохранятся на большей части страны, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", большая часть республики в ближайшие трое суток будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем ожидается ясная, морозная, преимущественно без осадков погода.

Лишь на юге, юго-востоке страны, под влиянием атмосферных фронтов, ожидается снег, туман, на юге — гололед. РГП "Казгидромет"

Резких изменений в температурном фоне не ожидается. Ночью 6 декабря в Карагандинской, 7-8 декабря в Восточно-Казахстанской областях прогнозируются морозы до 35 градусов.