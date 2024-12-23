Морозы до 35 градусов придут в Казахстан
Фото: pexels
Грядут морозы: в ближайшие сутки в Казахстане погода начнет меняться. Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды по стране на 24-26 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.
По данным метеорологов, 24 декабря на большей части республики, а 25-26 декабря на западе, северо-западе и востоке страны ожидается снег. На юго-западе республики возможны дожди.
Примечательно, что на юге страны намечается погода преимущественно без осадков.
"По республике прогнозируют низовую метель, туман, порывистый ветер, на западе страны – гололед".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
В заключении сказано, что в центре, на востоке страны ожидается существенное понижение температуры до 20-35 мороза.
"На остальной территории в температурном фоне резких изменений не будет".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Ранее синоптики подвели итоги ноября, который удивил казахстанцев своей необычной переменчивостью и аномальной теплотой.
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