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Общество

Морозы до 35 градусов придут в Казахстан

Морозы до 35 градусов придут в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 12:48 Фото: pexels
Грядут морозы: в ближайшие сутки в Казахстане погода начнет меняться. Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды по стране на 24-26 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным метеорологов, 24 декабря на большей части республики, а 25-26 декабря на западе, северо-западе и востоке страны ожидается снег. На юго-западе республики возможны дожди.

Примечательно, что на юге страны намечается погода преимущественно без осадков.

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"По республике прогнозируют низовую метель, туман, порывистый ветер, на западе страны – гололед".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В заключении сказано, что в центре, на востоке страны ожидается существенное понижение температуры до 20-35 мороза.

"На остальной территории в температурном фоне резких изменений не будет".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

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Ранее синоптики подвели итоги ноября, который удивил казахстанцев своей необычной переменчивостью и аномальной теплотой.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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