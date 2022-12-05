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Специальный налог введут для таксистов и курьеров в Казахстане

Специальный налог введут для таксистов и курьеров в Казахстане Фото: unsplash
Специальный налоговый режим введут для таксистов и курьеров онлайн-сервисов в Казахстане. Об этом на правительственном часе рассказала министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, поправки входят в проект нового Социального кодекса.

Так, вносятся изменения в Налоговый кодекс в части введения единого обязательного платежа для наемных работников малого бизнеса. В следующем году предусматривается снижение налоговой нагрузки с 33 до 20%.

"Для лиц, осуществляющих трудовую деятельность через онлайн-платформы, такие, как "Яндекс такси", Glovo и другие, будет введен специальный налоговый режим. При этом налоговыми агентами предлагается определить операторов онлайн-платформ, которые будут производить соответствующие платежи от имени занятых граждан".Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова

Кроме того, предусмотрено снижение страховых тарифов для работодателей, осуществляющих страхование работников от несчастных случаев. Ставки будут иметь минимальные и максимальные значения, выбор этих значений будет зависеть от уровня несчастных случаев, травматизма и профессиональных заболеваний на производстве.

"Принимаемые меры по снижению ставок будут сопровождаться поэтапным повышением размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования и страховых компаний. Так, со следующего года гражданам, потерявшим работу, в соответствии с периодом уплаты взносов предусмотрены выплаты из ГФСС в размере 45% от прежнего дохода до шести месяцев", – добавила Тамара Дуйсенова.

9 сентября стало известно, что казахстанцам, занимающимся частным извозом, необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. 

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