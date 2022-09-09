Как таксистам оформить ИП в Казахстане
Для этого необходимо предоставить в налоговый орган по месту ведения предпринимательской деятельности уведомление о начале деятельности в качестве ИП.
Уведомление можно подать двумя способами: в электронной форме через веб-портал электронного правительства, либо непосредственно в Департаменте госдоходов в явочном порядке на бумажном носителе.
Эта услуга является автоматизированной и бесплатной, она оказывается в течение одного рабочего дня. Для подачи уведомления через портал электронного правительства необходимо иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП).
Лица, занимающиеся частным извозом, могут зарегистрироваться в качестве ИП с применением следующих видов налогового режима:
специальный налоговый режим (СНР) на основе патента;
специальный налоговый режим с использованием мобильного приложения «e-Salyq Business»;
специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации;
общеустановленный режим.
Кроме того, для легальной деятельности частного извоза необходимо оборудовать автомобиль контрольно-кассовым аппаратом с функцией фиксации или передачи данных при денежных расчетах, который выдает фискальные чеки пассажирам.
Установить онлайн-кассу можно также с помощью мобильного приложения на смартфоне.
Стоит отметить, что за занятие предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации в Кодексе об административных правонарушениях (согласно статье 463) предусмотрен штраф на физических лиц в размере 15 МРП (45 945 тенге в 2022 году), при повторном нарушении – 30 МРП (91 890 тенге). При этом могут конфисковать предметы или орудие совершения административных правонарушений. В данном случае – автомобиль.