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Как таксистам оформить ИП в Казахстане

как таксистам оформить ИП в Казахстане Фото: pixabay
Казахстанцам, занимающимся частным извозом, необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), сообщает Zakon.kz.

Для этого необходимо предоставить в налоговый орган по месту ведения предпринимательской деятельности уведомление о начале деятельности в качестве ИП.

Уведомление можно подать двумя способами: в электронной форме через веб-портал электронного правительства, либо непосредственно в Департаменте госдоходов в явочном порядке на бумажном носителе.

Эта услуга является автоматизированной и бесплатной, она оказывается в течение одного рабочего дня. Для подачи уведомления через портал электронного правительства необходимо иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП).

Лица, занимающиеся частным извозом, могут зарегистрироваться в качестве ИП с применением следующих видов налогового режима:

  • специальный налоговый режим (СНР) на основе патента;

  • специальный налоговый режим с использованием мобильного приложения «e-Salyq Business»;

  • специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации;

  • общеустановленный режим.

Кроме того, для легальной деятельности частного извоза необходимо оборудовать автомобиль контрольно-кассовым аппаратом с функцией фиксации или передачи данных при денежных расчетах, который выдает фискальные чеки пассажирам.

Установить онлайн-кассу можно также с помощью мобильного приложения на смартфоне.

Стоит отметить, что за занятие предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации в Кодексе об административных правонарушениях (согласно статье 463) предусмотрен штраф на физических лиц в размере 15 МРП (45 945 тенге в 2022 году), при повторном нарушении – 30 МРП (91 890 тенге). При этом могут конфисковать предметы или орудие совершения административных правонарушений. В данном случае – автомобиль.

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Лариса Черненко
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