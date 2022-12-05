Нацбанк изменил прогноз по инфляции на 2023 год

Глава Нацбанка Галымжан Пирматов на брифинге 5 декабря озвучил новые прогнозы по инфляции на среднесрочную перспективу, передает корреспондент Zakon.kz.

Галымжан Пирматов объявил о завершении очередного прогнозного раунда.

"В конце 2022 года инфляция сложится в пределах 20-21%. С учетом данных, которые поступают, с учетом нашего прогноза, мы ожидаем пик инфляции в первом квартале следующего года. К концу следующего года инфляцию прогнозируем на уровне 11-13%. К концу 2024 года – на уровне 7-9%, в 2025 году – 4-6%".

Глава Нацбанка Галымжан Пирматов

В целом, по его словам, глобальная экономика продолжает замедлятся: темпы роста мировой экономики в этом году замедлятся до 3,2%, а в 2023-м замедление продолжится, и темпы роста составят не более 2,7%.

"Инфляция в большинстве стран мира продолжает ускоряться и достигать максимума за несколько десятилетий. Ожидается, что во многих странах пик инфляции придется на первый квартал 2023 года, а возвращение к целевым значениям – на конец 2024 года. В этой связи мы ожидаем, что в перспективе внешняя среда будет дезинфляционной".

Галымжан Пирматов

1 ноября стало известно, что инфляция в Казахстане выросла почти до 19% в октябре.