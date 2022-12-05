Нацбанк изменил прогноз по инфляции на 2023 год
Фото: Zakon.kz
Глава Нацбанка Галымжан Пирматов на брифинге 5 декабря озвучил новые прогнозы по инфляции на среднесрочную перспективу, передает корреспондент Zakon.kz.
Галымжан Пирматов объявил о завершении очередного прогнозного раунда.
"В конце 2022 года инфляция сложится в пределах 20-21%. С учетом данных, которые поступают, с учетом нашего прогноза, мы ожидаем пик инфляции в первом квартале следующего года. К концу следующего года инфляцию прогнозируем на уровне 11-13%. К концу 2024 года – на уровне 7-9%, в 2025 году – 4-6%".
Глава Нацбанка Галымжан Пирматов
В целом, по его словам, глобальная экономика продолжает замедлятся: темпы роста мировой экономики в этом году замедлятся до 3,2%, а в 2023-м замедление продолжится, и темпы роста составят не более 2,7%.
"Инфляция в большинстве стран мира продолжает ускоряться и достигать максимума за несколько десятилетий. Ожидается, что во многих странах пик инфляции придется на первый квартал 2023 года, а возвращение к целевым значениям – на конец 2024 года. В этой связи мы ожидаем, что в перспективе внешняя среда будет дезинфляционной".
Галымжан Пирматов
1 ноября стало известно, что инфляция в Казахстане выросла почти до 19% в октябре.
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