Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Нацбанк изменил прогноз по инфляции на 2023 год

коллаж Фото: Zakon.kz
Глава Нацбанка Галымжан Пирматов на брифинге 5 декабря озвучил новые прогнозы по инфляции на среднесрочную перспективу, передает корреспондент Zakon.kz.

Галымжан Пирматов объявил о завершении очередного прогнозного раунда.

"В конце 2022 года инфляция сложится в пределах 20-21%. С учетом данных, которые поступают, с учетом нашего прогноза, мы ожидаем пик инфляции в первом квартале следующего года. К концу следующего года инфляцию прогнозируем на уровне 11-13%. К концу 2024 года  на уровне 7-9%, в 2025 году – 4-6%".
Глава Нацбанка Галымжан Пирматов

В целом, по его словам, глобальная экономика продолжает замедлятся: темпы роста мировой экономики в этом году замедлятся до 3,2%, а в 2023-м замедление продолжится, и темпы роста составят не более 2,7%.

"Инфляция в большинстве стран мира продолжает ускоряться и достигать максимума за несколько десятилетий. Ожидается, что во многих странах пик инфляции придется на первый квартал 2023 года, а возвращение к целевым значениям – на конец 2024 года. В этой связи мы ожидаем, что в перспективе внешняя среда будет дезинфляционной".
Галымжан Пирматов

1 ноября стало известно, что инфляция в Казахстане выросла почти до 19% в октябре.

Читайте также

Почему нельзя отказаться от платных дорог, объяснили в МИИР РК

Глава Минтруда высказалась про уровень бедности в Казахстане

Специальный налог введут для таксистов и курьеров в Казахстане

Мадина Мамырханова
Пирматов Галымжан Нацбанк РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
Не самый лучший день: Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
овощ
В корке и семенах тыквы ученые обнаружили натуральные антибиотики
Появились подробности о состоянии пострадавшего в драке с Лепсом мужчины
Появились подробности о состоянии пострадавшего в драке с Лепсом мужчины
кролик, новый год, праздник
Какие блюда должны быть на новогоднем столе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления