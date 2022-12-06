Карашукеев: Ситуация с рисом в Казахстане стабильная

Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев заявил, что казахстанцы могут не беспокоиться по ситуации с рисом, в стране его достаточно, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос на заседании правительства задал премьер-министр Алихан Смаилов. Он спросил главу МСХ, какова ситуация с рисом на рынке Казахстана.

"Сейчас ситуация по рису стабильная. Если говорить в цифрах, на внутреннем рынке фонд белого риса составляет 257 тыс. тонн. Если говорить об объеме потребления по Казахстану – 97 тыс. тонн", – ответил министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев.

По его данным, за десять месяцев текущего года объем потребления риса составил 80 тыс. тонн. На складах имеются запасы в три раза больше нормы потребления.

"За девять месяцев объем экспорта составил 70 тыс. тонн, то есть, основная доля – 40 тыс. тонн – это было дробленкой. 80% дробленки экспортируется в Россию, ее применяют в производстве пива. Сейчас риса на внутреннем рынке достаточно, а также у нас есть условия для его экспорта". Ербол Карашукеев

Глава правительства уточнил, есть ли основания для беспокойства по ситуации с рисом.

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев ответил: "Да, так".