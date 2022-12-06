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Минпросвещения: Шестилеток не могут отчислять из детского сада

Минпросвещения: Шестилеток не могут отчислять из детского сада Фото: unsplash
Нет никаких законодательных норм для того, чтобы ребенка, которому исполнилось шесть лет, отчисляли из детского сада. Об этом заявили на аппаратном совещании Министерства просвещения РК, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава ведомства Асхат Аймагамбетов сообщил, что на прошлой неделе возник вопрос по детским садам – о том, что якобы детей, которым исполняется шесть лет, отчисляли из детского сада до официального выпуска группы.

По словам директора Департамента дошкольного образования Минпросвещения Натальи Жумадильдаевой, нет никаких законодательных оснований для того, чтобы ребенка, которому исполнилось шесть лет, отчислили из детсада.

"В ст. 30 закона об образовании в РК указано, что дошкольное воспитание и обучение оказывается воспитанникам в возврате от одного года до поступления в школу. Эта норма отражена в трех приказах и госстандарте образования. Все нормы отрегулированы, поэтому основания для отчисления ребенка после исполнения шести лет нет". Наталья Жумадильдаева

Она заявила, что ранее появившаяся в Сети информация о якобы таких фактах не соответствует действительности.

В этой связи глава Минпросвещения посоветовал дать по этому вопросу подробное разъяснение.

"Где-то появляется периодически информация. Если есть такие факты, обращайтесь в Министерство просвещения РК. Но нормативно четко закреплена норма о том, что ребенок не может быть отчислен, если условно ему шесть лет исполняется в январе. Он обязательно до августа, то есть до освоения соответствующей программы, находится в садике. По таким фактам, когда распространяется неподтвержденная информация, надо мгновенно давать уточнения. А если какие-то организации в разрез принятым нормам принимают такие решения, надо принимать жесткие меры". Асхат Аймагамбетов

1 ноября 2022 года сообщалось, что в Казахстане намерены внедрить единую очередь в детские сады.

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Министерство просвещения РК Аймагамбетов Асхат Казахстан
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