Астанчан напугал смог, окутавший сегодня столицу

Синоптики зафиксировали в столице превышение предельно допустимых концентраций по нескольким видам загрязняющих воздух веществ. Астана даже попала из-за этого в пятерку городов с самым загрязненным в мире воздухом, сообщает Zakon.kz.

Антирейтинг, по информации телеканала "Астана", составила компания по контролю качества воздуха IQAir.

Синоптики говорят: концентрация загрязнителя PM 2,5 в воздухе превысила сегодня годовое нормативное значение ВОЗ. Причем более чем в 26 раз. Как результат, в рейтинге городов с самым грязным воздухом Астана заняла пятое место. Перед нами по два города из Пакистана и Индии. К слову, в "Казгидромет" смог над столицей объясняют отсутствием ветра.

"6 декабря в Астане были объявлены неблагоприятные метеорологические условия: это сочетание таких краткосрочных факторов, как штиль или слабый ветер, туман, инверсия, которые способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха". Алина Исмагулова, пресс-секретарь РГП "Казгидромет"

Как утверждают отечественные экологи, необходимы газификация, переход на бензин стандарта евро-5 и др. А пока, чтобы уберечь организм от отравления в такие хмурые дни, специалисты советуют носить на улице медицинские маски, а в домах не открывать окна.