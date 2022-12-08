Казахстанцев предупреждают о сильной магнитной буре
Как говорят специалисты, в декабре магнитные бури продолжат доказывать свою непредсказуемость, и сегодня они нанесут очередной внезапный удар.
Чтобы помочь своему организму чувствовать себя хорошо в периоды внезапных геомагнитных ударов, необходимо:
принимать назначенные врачом медикаменты;
своевременно бороться с недомоганием;
улучшить качество жизни;
пить много воды;
употреблять натуральные продукты;
готовить только качественные продукты;
много отдыхать;
отменить физические и моральные нагрузки;
отказаться от алкоголя и газировок;
работать и отдыхать в проветренных помещениях;
избегать места, где много незнакомых людей;
бороться с плохими привычками и прививать хорошие;
завтракать и делать разминку;
меньше пользоваться социальными сетями;
не смотреть плохие телевизионные новости;
оставаться физически активными;
отказаться от транспорта – ходить пешком;
наладить здоровый 8-часовой сон;
контролировать артериальное давление.
Ранее сообщали, что 8 декабря произойдет сразу три астрономических события: полнолуние, противостояние Марса и его покрытие полной Луной.
Как выяснилось, такое противостояние Марса случается только раз в два года.