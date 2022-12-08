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Казахстанцев предупреждают о сильной магнитной буре

Казахстанцев предупреждают о сильной магнитной буре Фото: pixabay
8 и 9 декабря жители Земли, склонные к метеочувствительности, могут испытывать недомогания. Причиной станет сильная магнитная буря, спровоцированная вспышками на поверхности Солнца. В четверг магнитные возмущения достигнут 4 баллов, сообщает Zakon.kz.

Как говорят специалисты, в декабре магнитные бури продолжат доказывать свою непредсказуемость, и сегодня они нанесут очередной внезапный удар.

Чтобы помочь своему организму чувствовать себя хорошо в периоды внезапных геомагнитных ударов, необходимо:

  • принимать назначенные врачом медикаменты;

  • своевременно бороться с недомоганием;

  • улучшить качество жизни;

  • пить много воды;

  • употреблять натуральные продукты;

  • готовить только качественные продукты;

  • много отдыхать;

  • отменить физические и моральные нагрузки;

  • отказаться от алкоголя и газировок;

  • работать и отдыхать в проветренных помещениях;

  • избегать места, где много незнакомых людей;

  • бороться с плохими привычками и прививать хорошие;

  • завтракать и делать разминку;

  • меньше пользоваться социальными сетями;

  • не смотреть плохие телевизионные новости;

  • оставаться физически активными;

  • отказаться от транспорта – ходить пешком;

  • наладить здоровый 8-часовой сон;

  • контролировать артериальное давление.

Ранее сообщали, что 8 декабря произойдет сразу три астрономических события: полнолуние, противостояние Марса и его покрытие полной Луной.

Как выяснилось, такое противостояние Марса случается только раз в два года.

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