Наука и технологии

Сильная магнитная буря накроет Землю

Вспышка на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 09:29 Фото: xras.ru
Произошедшая на Солнце 18 января 2026 года вспышка высшего балла X доставит неприятности Земле в виде магнитной бури, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 19 января в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, причина – в выбросе плазмы, которая летит фронтально в сторону Земли.

"Предварительно придет к Земле во вторник. Ожидающийся уровень магнитных бурь – G3/G4. Нижняя граница зоны полярных сияний – до 50 градусов", – указано в сообщении.

Произошедшая 18 января вспышка – первая вспышка высшего уровня в 2026 году. Более сильное событие на Солнце последний раз было 14 ноября прошлого года.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Когда природа сильнее ИИ: что на самом деле произошло на реке Есентай в Алматы
10:25, Сегодня
Когда природа сильнее ИИ: что на самом деле произошло на реке Есентай в Алматы
Землю накроет очередная магнитная буря
02:46, 05 августа 2023
Землю накроет очередная магнитная буря
Очень сильные магнитные бури обрушатся на Землю: сколько они продлятся
09:39, 10 октября 2024
Очень сильные магнитные бури обрушатся на Землю: сколько они продлятся
