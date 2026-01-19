Сильная магнитная буря накроет Землю

Произошедшая на Солнце 18 января 2026 года вспышка высшего балла X доставит неприятности Земле в виде магнитной бури, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 19 января в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, причина – в выбросе плазмы, которая летит фронтально в сторону Земли.

"Предварительно придет к Земле во вторник. Ожидающийся уровень магнитных бурь – G3/G4. Нижняя граница зоны полярных сияний – до 50 градусов", – указано в сообщении.

Произошедшая 18 января вспышка – первая вспышка высшего уровня в 2026 году. Более сильное событие на Солнце последний раз было 14 ноября прошлого года.