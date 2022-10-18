В Павлодаре мама особенного ребенка пожаловалась на его избиение в детском саду

Полиция Павлодара проверила факты нанесения телесных повреждений воспитаннику специализированного детского сада, отреагировав на обращение жительницы города в Instagram, 18 октября. В комментариях Zakon.kz женщина рассказала подробности.

Фотографии побоев на теле пятилетнего ребенка опубликовала его мама. Воспитателя специального дошкольного учреждения отстранили, заведующей объявили выговор.



Женщина пояснила, что сын, у которого расстройство аутистического спектра, ходит в специальный детский сад №52 города Павлодара. По ее утверждению, синяки и царапины на его спине и груди – результат "работы" воспитателя.





13 октября я забрала сына пораньше из садика, чтобы отвести в коррекционный кабинет и бассейн. Начала переодевать и увидела синяки на груди, спине. Сфотографировала и сразу отправила в детский сад. Мне воспитатель пояснила, что она так укладывала спать ребенка. Меня это возмутило, я этим же вечером написала заявление в центральный отдел полиции, сняла побои, – рассказала корреспонденту Zakon.kz мать мальчика Гаухар.



По ее словам, на следующий день она настояла на просмотре записи с камеры видеонаблюдения. Воспитатель группы "Балдырган" вела себя странно.

Дети спят, она подходит, их постоянно переворачивает, накрывает, кого-то с головой, щипает. Моего сына ударила по лицу. Были еще кадры, где она при играх забирает игрушки, моего сына толкает. Но к 16-му числу эти записи пропали, осталась часть, которую я записала на телефон. Сказали, что оборудование неисправно. В любом случае я требую не крови, а справедливого расследования, воспитателя хотя бы административно наказали. И чтобы с детьми впредь обращались, как положено, – рассказала женщина.

Исполняющая обязанности руководителя детского сада №52 Тлектес Есенова утверждает: видеозаписи никто не уничтожал намеренно, всему виной – техническая неиcправность, которую устранили лишь вчера.

Фото: Zakon.kz



Я не знала даже, что записи не архивируются, это выяснилось только при расследовании данной ситуации. А вообще, с 2015 года, с начала деятельности нашего дошкольного учреждения, не было ни одной жалобы, тем более, на жестокое обращение с детьми. У нас более 80 детей особенных посещают группы. После сигнала по данному мальчику еще только одна мама заявила, что с ее ребенком грубо обошлись у нас. Дети из этих семей у нас недавно, возможно, не успели адаптироваться, – сказала руководитель.



Воспитатель, на которую написано заявление в полицию, работает по специальности три года, в данной дошкольной организации трудится семь месяцев.



Она единственная откликнулась на вакансию, в наш детский садик немногие стремятся устраиваться. После проведения всех конкурсных процедур, проверок мы ее приняли. Тлектес Есенова



В городском отделе образования сообщили, что воспитатель пока не будет допущен к работе.



Просмотр записей с видеокамеры показал, что педагог действительно грубо обращается с детьми. По данному факту возбуждено административное дело в центральном отделе полиции, до окончания расследования воспитатель отстранена от работы. За слабый контроль по обеспечению сотрудниками дошкольной организации безопасных условий пребывания детей к и. о. руководителя детского сада приняты меры дисциплинарного взыскания в виде выговора, – информировали в отделе.

В полиции Павлодара отметили, что по данному факту проведена проверка. Установлено, что воспитатель детского сада №52, расположенного по ул. Урицкого, нанесла телесные повреждения мальчику 2017 г. р.

По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, согласно заключению которой "телесные повреждения, нанесенные ребенку, соответствуют причинению легкого вреда здоровью". В связи с чем в отношении 30-летнего воспитателя детского сада начато административное производство по ст. 73-1 ч. 1 КоАП РК ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья"). Материал будет рассмотрен в суде. Пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области



Также результаты проверки будут направлены в областное управление образования для принятия мер дисциплинарного воздействия в отношении работника и руководителя данного дошкольного учреждения.

Ирина Адылканова