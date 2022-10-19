Названы наиболее востребованные профессии в Казахстане

Учитывая массовый приток специалистов в Казахстан в силу последних событий, Zakon.kz решил выяснить, какие профессии в последние месяцы оказались наиболее востребованными, какие наименее, и что ожидает казахстанский рынок труда в ближайшие пять лет.

Как отметили эксперты, по данным электронной биржи труда, в августе и сентябре этого года вырос спрос работодателей на специалистов сферы образования, воспитания и врачей.



По словам управляющего директора АО "Центр развития трудовых ресурсов" Александры Молчановской, практически во всех областях республики в августе-сентябре стали более востребованными учителя начальных классов и школьных дисциплин, преподаватели колледжей и вузов, воспитатели и их помощники. Следом идут врачи, большой спрос на которых сохранялся на протяжении последних месяцев.





Спросом пользовались специалисты сферы образования, на которых пришлось более одной пятой доли всех вакансий на электронной бирже труда (enbek.kz) – 24,8 тыс. Александра Молчановская





Она также отметила, что в некоторых регионах наблюдается спрос не только на специалистов этих профессий.





К примеру, в Алматы самой востребованной специальностью в сентябре этого года, помимо учителей, врачей и воспитателей, был рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Александра Молчановская





Что касается наименее востребованных специалистов во всех регионах, то это, по ее словам, машинисты производственных оборудований, водители и автомеханики.

О чем говорит статистика

В сентябре нынешнего года на электронной бирже труда было размещено 115,6 тыс. вакансий и 82,3 тыс. резюме. При этом в Астане зафиксировано наибольшее число вакансий – 8145 и резюме – 6593, а наименьшее – в Абайской области – 283 и 499, соответственно.









Фото: Zakon.kz







Анализируя текущее состояния рынка труда в Казахстане, можно сказать, что динамика спроса на специалистов той или иной профессий колеблется в зависимости от сезонных и структурных изменений на рынке, а также по регионам и группам квалификаций. К примеру, после учителей, воспитателей и врачей популярны у работодателей сотрудники со средней квалификацией из числа строителей, специалистов по обслуживанию населения и операторов. При этом в связи с высокой текучестью кадров немалую долю среди всех вакансий составляют работники низкоквалифицированного труда – 23,6 тыс. вакансий, которые, в основном, заняты в сельскохозяйственной сфере. К ним относятся: истопник, котельщик, подсобные рабочие и разнорабочие.









Фото: Zakon.kz







По информации Александры Молчановской, во втором квартале 2022 года численность занятого населения составляла 8,83 млн человек. Из них 6,72 млн – наемные работники, 2,11 млн – самозанятые.





Количество зарегистрированных безработных составило 452 тыс. человек. При этом 60% занятого населения проживают в городе. Александра Молчановская





Согласно данным Бюро национальной статистики, больше всего казахстанцев трудится в сфере торговли – 1,6 млн человек, в сельском хозяйстве – 1,144 млн и образовании – 1,127 млн. Наименьшее число работников зафиксировано в сферах искусства, развлечения и отдыха – 137 тыс. и в водоснабжении – 82 тыс.









Фото: Бюро национальной статистики







Уровень среднемесячной зарплаты в сельском хозяйстве самый низкий по сравнению с другими отраслями экономики – 163 тыс. тенге. Самая высокая среднемесячная зарплата у работников горнодобывающей отрасли – 605 тыс.









Фото: Бюро национальной статистики







Новое поколение – другой подход

По мнению Александры Молчановской, скоро рынок труда Казахстана будет испытывать дополнительную нагрузку.





В ближайшее время из-за демографического роста 2000-х годов усилится приток молодежи на рынок труда. Ежегодно это будет по 300-400 тыс. молодых людей. Также ожидается изменение качественной структуры рабочей силы. К 2030 году уже 37% рабочей силы в Казахстане будут представлять поколение "Z" – это люди, родившиеся после 2000 года. А смена поколений поспособствует и смене взглядов молодежи на трудовую деятельность. Это то поколение, которое готово на финансовые уступки ради гибкого рабочего графика, им важен баланс между профессиональной и личной жизнью. Поэтому работодателям будет важно адаптироваться под новые требования, чтобы удержать таланты, – считает эксперт.





Важной тенденцией последних лет на рынке труда стало применение цифровых технологий. К примеру, за 10 лет количество цифровых трудовых платформ в мире выросло в пять раз. Не стал исключением и Казахстан.

По информации Министерства труда и социальной защиты населения РК, сегодня в стране на таких интернет-платформах, как Яндекс, Uber, Glovo, Wolt, Chocofood и других осуществляют деятельность порядка 500 тыс. граждан Казахстана. Низкие барьеры, свобода в выборе рабочего графика и возможность дистанционного предоставления услуг делают платформенную занятость привлекательной, в связи с чем число занятых на таких сервисах из в года в год растет.

Этой категории занятых чаще всего не предоставляются социальные гарантии, которые позволяют включать их в систему страхования рисков, связанных с временной нетрудоспособностью, инвалидностью, старостью и другими подобными моментами. Поэтому для вовлечения лиц, занятых на интернет-платформах, в действующую систему социального обеспечения в рамках разрабатываемого Социального кодекса будут сформированы и закреплены на законодательном уровне меры социальной защиты таких работников. В частности, будет введен упрощенный налоговый режим и установлен фиксированный размер налога и социальных платежей. При этом обязательства по уплате налога и социальных платежей будут возложены на операторов интернет-платформ.

Согласно международным исследованиям, в ближайшие пять лет изменятся 40% основных навыков сегодняшних работников, а каждому второму сотруднику придется пройти переквалификацию. Поэтому эксперты отмечают, что постоянно учиться – это главный навык современного человека любого возраста, который позволяет менять профессию, чтобы оставаться востребованным.





Как показывает мировая практика, для того, чтобы быть востребованным на рынке труда, недостаточно просто иметь образование, необходимо обладать определенными навыками и мобильностью. В связи с этим на портале "Электронная биржа труда" разработана платформа для онлайн-обучения востребованным на рынке труда навыкам и квалификациям. Заместитель руководителя Управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области Гаухар Байтлесова





Подводя итог, можно отметить, что, учитывая эти тенденции, в новом Социальном кодексе будут предусмотрены инициативы по развитию навыков казахстанцев. Другими словами, население будут обучать востребованным специальностям по запросам работодателей, а также с помощью стажировки на рабочем месте с наставником и субсидированием зарплаты, и используя онлайн-обучение на платформе Skills Enbek. При этом актуальность обучения будет обеспечена через профессиональные стандарты, разрабатываемые работодателями, где они определяют четкий набор знаний, навыков и компетенций, которыми должны обладать те же инженеры, администраторы и каменщики.

Рынок труда Казахстана в ближайшие пять лет ждут серьезные изменения.