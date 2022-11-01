Спортсменам-призерам в разы увеличили ежемесячное содержание

В Казахстане увеличили размер ежемесячного пожизненного обеспечения казахстанских спортсменов и тренеров победителей и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, а также победителей Чемпионатов мира по олимпийским видам спорта, сообщает Zakon.kz.

Корреспонденту редакции Комитете по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК уточнили, что данная выплата изначально составляла 24 МРП (76 380 тенге) и долгие годы оставалась без изменений.

В этом году предложение министерства культуры и спорта правительству Казахстана было поддержано, и объем ежемесячного обеспечения вырос до 100 МРП (318 000 тенге). Пресс-служба Комитета по делам спорта и физической культуры

В ведомстве отметили, что для получения данной выплаты спортсмены и тренеры должны иметь 20-летний стаж работы в сфере спорта.

По словам олимпийской чемпионки Ольги Шишигиной, вопрос о повышении выплат она поднимала не раз, находясь в должности депутата.





Но мы не получили никаких ответов до этого года. Теперь по инициативе министерства культуры и спорта призерам Олимпийских игр повысили объем ежемесячного обеспечения до 100 МРП. Это означает большую поддержку для спортсменов. Благодарим страну за оценку заслуг спортсменов, - сказала она.

Также о повышении выплат высказался заслуженный тренер Казахстана по боксу, победитель Олимпиады в Сиднее Ермахан Ибраимов.





Мы рады услышать новость о том, что выплаты теперь выросли в четыре раза. Это была одна из проблем, решению которой не было ответов. Без сомнения, это также очень воодушевит наших юных спортсменов. В особенности рад за тренеров, для них это будет большая поддержка, - отметил он.

6 сентября 2022 года стало известно, что более 3,6 млрд тенге выделят из бюджета на выплаты призерам летних Сурдлимпийских игр. Министерство культуры и спорта РК подготовило проект постановления правительства о выделении средств из резерва.