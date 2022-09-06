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Более 3,6 млрд тенге выделят из бюджета на выплаты призерам летних Сурдлимпийских игр

участникам лет Сурдалимпийских игр выплатят премии Фото: Zakon.kz
Министерство культуры и спорта подготовило проект постановления правительства о выделении средств из резерва, сообщает Zakon.kz.
Выделить Министерству культуры и спорта РК из резерва правительства, предусмотренного в республиканском бюджете на 2022 год на неотложные затраты, денежные средства в размере 3 610 586 265 тенге для осуществления единовременных выплат спортсменам, достигшим высоких результатов на XXIV летних Сурдлимпийских играх 2022 года в городе Кашиас-ду-Сул (Бразилия), и их тренерам, – говорится в документе.

Всего в список вошли 80 спортсменов, а также их тренеры. Так, выплаты получат дзюдоисты Әлдибек Нұрмұхаммед и Анна Краморова – по 66 957 000 тенге. Их личные тренеры получат по 53 565 600 тенге, первые тренеры – по 6 695 700 тенге.

Әлдибек Нұрмұхаммед в весовой категории до 60 кг завоевал серебряную медаль, дополнительно за участие в командных соревнованиях ему выплатят 33 123 000 тенге.

Анна Краморова завоевала серебряную медаль в весовой категории 78 кг.

Сабыржан Хапизов, завоевавший бронзовую медаль в весовой категории 100 кг, получит премию в 33 478 500 тенге, его тренеры 26 782 800 и 3 347 850 тенге соответственно. Еще 33 123 000 тенге спортсмен получит за вторую награду.

Легкоатлетка Ольга Хижнякова получит сразу несколько выплат, она завоевала сразу несколько наград, включая серебряную и бронзовую медали – 65 170 500, 32 585 250 и 12 835 200 тенге.

Шонку Хайратхаан (греко-римская борьба) и Фархад Кыстаубаев (легкая атлетика), добившиеся золотых медалей, получат самые большие выплаты – по 108 617 500 и 110 652 500 тенге соответственно. Кроме того, спортсмены отмечены дополнительными премиями за другие достижения в соревнованиях.

Весь список спортсменов и полагающихся выплат размещен на сайте "Открытые НПА" до 20 сентября.

Согласно протоколам на сайте Международного комитета спорта для глухих (CISS), команда Казахстана на завершившихся 24-х Сурдлимпийских играх завоевала 29 медалей, в том числе четыре золотые, семь серебряных и 18 бронзовых, награды на счету легкоатлетов, борцов, дзюдоистов и таэквондистов.

Соревнования прошли с 1 по 15 мая. Команда Казахстана, по официальным протоколам, расположилась на 13-м месте в неофициальном командном зачете Игр, между Италией и Чехией.

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