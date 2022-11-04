Жители Актау бьют тревогу: уровень моря упал на 10 см ниже исторического минимума

Исторический минимум за последние 100 лет был зафиксирован в 1977 году на отметке минус 29 м. Сейчас уровень остановился на отметке минус 29,1 м. Причины снижения уровня Каспийского моря называют разные. Жители Актау бьют тревогу – море отступает все дальше и дальше, сообщает Zakon.kz.

Бизнесмен и блогер Азамат Сарсенбаев уже давно снимает море и его окрестности. В беседе с корреспондентом Zakon.kz он отметил, что на каждой новой съемке наглядно видно, что вода отходит все дальше, оголяя берег.

Я всю жизнь живу на Каспии. Все самые яркие воспоминания – встречи с друзьями, романтические прогулки – связаны именно с морем. И последние несколько лет мне горько и больно смотреть на то, как наше море уходит. Я вижу, что те места, где мы когда-то ныряли, теперь стали голой землей. Каждый раз фиксирую это на фото и видео. В некоторых местах оно отошло уже на 50-60 м от берега. Да, конечно, ученые объясняют, что море циклично – оно то приходит, то отходит, но все равно страшно наблюдать, как на твоих глазах море просто исчезает, – рассказал он.

Видео предоставлено Азаматом Сарсенбаевым

Цикличность Каспия отмечается каждые 100 лет. Именно с такой периодичностью море проходит стадии регрессии и трансгрессии. То есть то отступает от своих прежних берегов и оголяет побережье, то возвращает свой уровень и затапливает участки, которые люди к тому времени уже успели освоить. Регресс наблюдался в 70-х годах прошлого столетия, а затем в середине 90-х наступил период затишья. Однако, по заверениям ученых, уровень все равно продолжал снижаться, но очень медленно. Все ускорилось в 2019-2020 годах. С того времени море начало уходить очень быстро. Сейчас пирсы, с которых раньше ныряли отдыхающие, полностью стоят на суше.

Фото: Zakon.kz



Как отметила директор Центра эколого-правовой инициативы "Глобус" Галина Чернова, исследований насчет регресса в последнее время не проводилось, поэтому, что дальше будет с Каспием, сказать трудно.

Фото: Zakon.kz



Есть данные немецких и голландских учетных – они проводили исследования, анализировали данные до 2054 года – закладывали полученную информацию в компьютер и за счет математической модели получили абсолютно безрадостные для нас прогнозы. Море будет сокращать свой уровень и дойдет до полуострова Бузачи. К этому времени обсохнет залив Кара-Богаз-Гол, часть южного побережья, включая Туркменистан и Иран. Насколько достоверны эти прогнозы, судить не берусь, но тем не менее сейчас должны все ученые, которые так или иначе связаны с морем: гидробиологи, гидрологи, все кто исследует биоразнообразие Каспийского моря, включиться в исследовательскую работу и дать самые серьезные результаты, из которых будет ясно, что творится с Каспием. Галина Чернова

Фото: Zakon.kz



Основную причину обмеления Каспия ученые видят в малом количестве осадков, а также в сокращении обводненности моря. Малые реки, которые впадают в Волгу, уже давно не несут в себе то же количество воды, что и раньше, – ее разбирают на хозяйственные нужды. К слову, Каспий – единственное море, в которое впадают почти 300 крупных и малых рек, но не вытекает ни одной. Именно реки удерживают уровень Каспия в относительном покое. Но только при одном условии – если их водоток не меняется в зависимости от климатических изменений или влияния человека. Казахстанские ученые отмечают – за последние годы на треть сократился объем воды, который приносил в Каспийское море Урал, – с 12 тыс. куб. м до 4 тыс.

Кроме того, из-за климатических изменений на планете "обострился" и испарительный процесс, что также влияет на уровень Каспия. Колебания моря, к слову, достаточно изучены. Уже сейчас известно, что продолжительность его подъемов больше, чем спадов, то есть Каспийское море дольше находилось в состоянии высокого уровня, чем низкого. Последний цикл высокого уровня моря длился около тысячи лет. Тогда он был на 6-7 м выше нынешнего. При этом можно даже не смотреть на графики – достаточно изучить древние поселения, говорят археологи.

Недавно на казахстанском побережье получено материальное подтверждение высокого Каспия в конце XVII века – на сухом берегу мы нашли следы кораблекрушения. Есть археологические свидетельства высокого уровня моря и в период Золотой Орды. В районе современного города Форта-Шевченко находится портовое поселение XIV века – Кеттик Кала, которое в наше время находится более чем на 2 км от берега Каспия. А 700 лет тому назад в этом месте на рейде стояли торговые суда, перевозившие товары из Ирана, Азербайджана и Европы через волжскую артерию. Восемь лет назад обнаружили и торговую пристань, которая в источниках называлась Караганская, Сарташская или Мангышлакская. Она располагалась на берегу залива Качак с X по XVIII век. Сейчас море ушло от берега по сравнению с тем временем примерно на 2,5 км. Казахстанский археолог Андрей Астафьев

Последнее критичное падение Каспия на 4-5 м ниже современных отметок произошло более тысячи лет назад. Тогда исчез Северный Каспий, и племена, которые жили на противоположных берегах "ходили" по бывшему дну Каспийского моря. Этот факт запечатлен на европейских картах XIV века.



Фото: Zakon.kz



О том, что Каспий когда-то опускался ниже нынешнего уровня почти на 5 м, свидетельствует и Дербентская стена. В V-VI веке ее постоянно достраивали вслед за уходящим морем, а в современное время часть этой стены все еще затоплена. Есть еще одна теория. Каспийское море граничит с Кавказскими горами, где продолжается сейсмическая деятельность. Подвижки земной коры могут менять очертания морского дна и его объем.

Кроме того, есть гипотеза о том, что существуют колоссальные подземные пустоты, по которым вода, как по сообщающимся сосудам, может перемещаться, то есть выходить и заходить. Однако это просто версия – научных обоснований ей нет.

Колебания уровня Каспия влияют и на прибрежную инфраструктуру. К примеру, в 90-х из-за затопления морского порта его пришлось практически отстроить заново, сейчас же – в связи с тем, что отходит вода, здесь планируют проводить дноуглубительные работы.

Что касается нефтяной отрасли, то здесь также возникла проблема. На месторождении Кашаган, как говорят нефтяники, уже сейчас усложнились обслуживание, логистика, доставка грузов и вахты на острова. Даже капитальный ремонт был чрезвычайно проблематичен, поскольку суда с глубокой осадкой не могли пройти по мелководью. Галина Чернова

По словам ученых, необходимо незамедлительно решать проблему снижения уровня Каспия с привлечением международных экспертов на самом высоком уровне.



Автор: Кирилл Александров