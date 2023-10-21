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Обмеление Каспия: уровень воды упал на 114 см

Обмеление Каспия: уровень воды упал на 114 см Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
Каспийское море стремительно мелеет. За последние десять лет уровень воды Каспия снизился на 114 см, сообщает Zakon.kz со ссылкой на власти Азербайджана.

Стремительное обмеление Каспийского моря волнует все прибрежные страны. Так, в министерстве экологии Азебайджана обеспокоены высыханием моря в последние годы, передает Лада.

"За последние 5 лет уровень Каспийского моря снизился на 69 сантиметров, а за последние 10 лет – на 114 сантиметров. Это одна из проблем, которая беспокоит все прикаспийские страны. По инициативе Азербайджана в октябре прошлого года была проведена конференция по этому вопросу. 2 ноября состоится очередная конференция. Наши сотрудники готовятся к ней. На ней будут проведены обсуждения по этой проблеме", – заявила Умайра Тагиева, заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Месяцем ранее казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев опубликовал видео пилота российской авиакомпании, который запечатлел высыхающий Северный Каспий. Автор видео отмечает, что в море "воды нет".

Проблемой обмеления Каспийского моря всерьез обеспокоены экологи Казахстана. Так, в июле в АО "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары" провели мониторинг состояния Каспийского моря. В министерстве экологии признают проблему и связывают высыхание моря с изменениями климата.

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