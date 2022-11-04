Жигули Дайрабаев: Благополучие государства измеряется не мегаполисами, а состоянием сел

4 ноября кандидат в президенты Жигули Дайрабаев встретился с избирателями села Нура близ города Алматы. Сев в автобус № 220, курсирующий из Алматы в село Жетыген, проехал до конечной остановки.

На протяжении всего пути он беседовал с пассажирами о состоянии аулов. В Нуре встретился с жителями и ознакомился с бытом населенного пункта, выслушал проблемы населения. Увидел качество дороги до села.



Село Нура находится в 42 километрах от Алматы. В советское время село было единственным откормочным комплексом в Казахстане, построенным по итальянской технологии. Тогда комплекс был с откормом 10 тыс. голов крупного рогатого скота, молочной фермой, где доят 3500 голов коров, и выращивают люцерну, кукурузу и другие культуры. К сожалению, сегодня уже не так.





Фото: пресс-служба НДПП "Ауыл"



Теперь здесь безработица, характерная для всей страны. Большая часть населения вынуждена ежедневно ездить на работу в город Алматы, в том числе студенты, которым не выделяют места в общежитиях, так как Нура считается пригородным селом. Однако между селом и Алматы автобус не курсирует почти 4 года. И власть не заинтересована в решении проблемы.

Несмотря на то, что по Закону РК "Об автомобильном транспорте" населенные пункты до пятидесяти километров от города должны быть обеспечены городским общественным транспортом, проблема не решается. По этому поводу было вынесено решение суда. Акимат города Алматы вместо исполнения решения суда подает встречную жалобу. Обеспечение данного села водой, светом, здравоохранением, образованием также осуществлялось только на бумаге, что характерно для казахстанской системы.





Фото: пресс-служба НДПП "Ауыл"



Как вы знаете, в вопрос об автобусном сообщении между Алматы и с. Нура вмешалась партия "Ауыл", и в суде было вынесено решение в пользу жителей села. Тем не менее решение еще не исполнено властями. Как можно говорить о состоянии отдаленных населенных пунктов, когда село, которое расположено под боком у Алматы, находится в таком состоянии. Поэтому большая часть моей предвыборной программы была направлена на развитие сельского хозяйства и аулов в целом. Мировое сообщество измеряет благополучие государства не по мегаполисам, а по состоянию отдаленных населенных пунктов. Поэтому я сделаю все возможное, чтобы сделать Казахстан аграрной державой. Жигули Дайрабаев

На встрече жители села выразили интерес и поддерживали программу кандидата, пожелали ему успехов в политической борьбе. Они надеются, что их проблемы скоро будут решены.



