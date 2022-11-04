Начата модернизация водовода "Астрахань – Мангышлак"

Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев во время рабочей поездки в Мангистаускую и Атыраускую области ознакомился с реализацией проектов АО НК "КазМунайГаз" по управлению водными ресурсами.

Магзум Мирзагалиев посетил водонасосную станцию ВНС-5 магистрального водовода "Астрахань – Мангышлак" в Атырауской области. На сегодняшний день данный водовод является единственным централизованным источником подачи воды для потребителей Курмангазинского, Исатайского и Жылыойского районов Атырауской области, а также для г. Жанаозен, Бейнеуского, Мангистауского, Каракиянского и Тупкараганского районов Мангистауской области.

Генеральный директор АО "КазТрансОйл" Талгат Курманбаев доложил Магзуму Мирзагалиеву о темпах реализации проекта «Реконструкция и расширение магистрального водовода "Астрахань – Мангышлак" (1 очередь).

Фото: АО "КазТрансОйл"

По данным Талгата Курманбаева, на сегодняшний день степень износа водовода составляет порядка 90%, максимальная пропускная способность – 110 тыс. кубометров в сутки. В рамках проекта реконструкции производительная мощность водовода будет доведена до 170-200 тыс. кубометров в сутки. Сроки реализации – 2022-2023 годы.

Проект реконструкции водовода реализуется по прямому поручению главы государства и является крайне важным в социальном отношении. Со стороны АО НК "КазМунайГаз" приняты все необходимые решения для начала реализации проекта. Теперь нам предстоит приложить максимум усилий для его cкорейшего завершения, чтобы обеспечить водную безопасность населения в регионе. Магзум Мирзагалиев



В Мангистауской области Магзум Мирзагалиев посетил опреснительный завод на месторождении Каражанбас, тестовый запуск которого состоялся 1 июля этого года. На данный момент выработка очищенной воды на предприятии составляет 7-8 тыс. кубометров в сутки.

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

По данным первого заместителя АО "Каражанбасмунай" Куанышбая Нургалиева, на сегодняшний день в пользу населения Мангистауской области уже высвобождено более 950 тыс. кубометров питьевой воды, поставляемой по магистральному водоводу "Астрахань – Мангышлак". Выход опреснительного завода на полную производственную мощность в 17 тыс. кубометров (такой объем очищенной воды получается при переработке подземной воды объемом 42,5 тыс. кубометров в сутки) ожидается до конца 2022 года.

В ходе посещения предприятия Магзум Мирзагалиев поручил руководству АО "Каражанбасмунай" обеспечить стабильную работу опреснительного завода для достижения проектной мощности, а также ускорить завершение оставшихся объемов работ по строительно-монтажным работам и подготовку исполнительно-технической документации.

Оба водных проекта реализуются в рамках поручений президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для решения проблемы дефицита питьевой воды в западных регионах.

В завершение рабочей поездки Магзум Мирзагалиев прибыл на нефтеперерабатывающий завод Caspi Bitum в Актау. Генеральный директор ТОО "СП "Caspi Bitum" Талгат Муканов ознакомил главу АО НК "КазМунайГаз" с производственными показателями и статусом подготовки к планово-предупредительному ремонту завода, запланированного на декабрь текущего года. За 10 месяцев 2022 года Caspi Bitum идет с опережением производственного плана, ожидается его выполнение по итогам года.